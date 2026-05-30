Oprogramowanie

Xiaomi nigdy nie miało dobrej reputacji, gdy chodzi o aktualizacje oprogramowania. Tymczasem najnowsza lista urządzeń, które otrzymują system z nakładką HyperOS 3.1 jest co najmniej imponująca.

Patrycja Korba
PATRYCJA KORBA (KORBA) 10:48
Masz takiego Xiaomi? Jesteś szczęściarzem
Xiaomi HyperOS 3.1 dostępny dla aż 40 modeli

Najnowsze oficjalne oprogramowanie Xiaomi HyperOS 3.1 w końcu stało się dostępne masowo dla użytkowników smartfonów tej popularnej marki. Platforma systemowa Xiaomi bazuje na Androidzie 16 i oprócz nowości tego ostatniego, przynosi szereg własnych udogodnień producenta. Warto wymienić takie nowości jak:

  • HyperIsland: dynamiczna wyspa dla aplikacji, śledzenia kuriera i statusów.
  • Wielozadaniowość: nowy, poziomy układ przypominający ten z iOS.
  • Apple: natywne okna pop-up wspierające parowanie słuchawek AirPods.
  • Super OTA: szybkie aktualizacje w tle bez wymuszonego restartu.
  • Aparat: obsługa własnych plików LUT i tryb Dual Video.
  • Inne: tryb na chorobę lokomocyjną oraz Menedżer Haseł (Passkeys).

I wreszcie lista urządzeń. Załapaliście się?

Xiaomi 17 Ultra OS3.0.302.0.WPAMIXM Public
OS3.0.302.0.WPAEUXM Public
OS3.0.303.0.WPARUXM Public
Xiaomi 17 OS3.0.301.0.WPCMIXM Public
OS3.0.302.0.WPCEUXM Public
OS3.0.301.0.WPCRUXM Public
Xiaomi 15T Pro OS3.0.301.0.WOSMIXM Public
OS3.0.302.0.WOSEUXM Public
OS3.0.301.0.WOSRUXM Public
Xiaomi 15T OS3.0.300.0.WOEMIXM Public
OS3.0.302.0.WOEEUXM Public
OS3.0.300.0.WOERUXM Public
Xiaomi 15 Ultra OS3.0.301.0.WOAMIXM Public
OS3.0.301.0.WOAEUXM Public
OS3.0.301.0.WOARUXM Mi Pilot
Xiaomi 15 OS3.0.301.0.WOCMIXM Public
OS3.0.301.0.WOCEUXM Public
OS3.0.301.0.WOCRUXM Public
Xiaomi 14 Ultra OS3.0.302.0.WNAMIXM Public
OS3.0.302.0.WNAEUXM Public
OS3.0.301.0.WNARUXM Public
Xiaomi 14T OS3.0.301.0.WNEMIXM Public
OS3.0.302.0.WNEEUXM Public
Xiaomi 14 OS3.0.301.0.WNCMIXM Public
OS3.0.301.0.WNCEUXM Public
OS3.0.301.0.WNCRUXM Public
Xiaomi 13 Ultra OS3.0.301.0.WMAMIXM Public
OS3.0.301.0.WMAEUXM Public
OS3.0.301.0.WMARUXM Public
Xiaomi 13 Pro OS3.0.301.0.WMBEUXM Public
Xiaomi 13 OS3.0.301.0.WMCEUXM Public
Xiaomi Mix Flip OS3.0.301.0.WNIMIXM Public
OS3.0.301.0.WNIEUXM Public
OS3.0.301.0.WNIRUXM Public
Redmi Note 15 Pro+ 5G OS3.0.305.0.WPREUXM Public
Redmi Note 15 Pro 5G OS3.0.304.0.WPPMIXM Public
Redmi Note 15 Pro 4G OS3.0.302.0.WPFMIXM Public
Redmi Note 15 5G OS3.0.301.0.WPQMIXM Public
OS3.0.301.0.WPQEUXM Public
Redmi Note 15 4G OS3.0.301.0.WPGMIXM Mi Pilot
Redmi Note 14 Pro 5G OS3.0.302.0.WOOMIXM Public
Redmi Note 14 Pro 4G OS3.0.302.0.WOFMIXM Public
OS3.0.301.0.WOFEUXM Public
Redmi Note 14 4G OS3.0.301.0.WOGMIXM Public
Redmi Note 14S OS3.0.302.0.WFOMIXM Public
OS3.0.301.0.WFOEUXM Public
OS3.0.301.0.WFORUXM Public
Redmi Note 13 Pro+ 5G OS3.0.301.0.WNOMIXM Mi Pilot
Redmi Note 13 Pro 5G OS3.0.301.0.WNRMIXM Public
OS3.0.301.0.WNREUXM Public
Redmi Note 13 Pro OS3.0.302.0.WNFMIXM Public
OS3.0.301.0.WNFEUXM Public
OS3.0.301.0.WNFRUXM Mi Pilot
Redmi 15 OS3.0.302.0.WBOMIXM Public
OS3.0.301.0.WBORUXM Public
Redmi 15C 5G OS3.0.301.0.WPOMIXM Public
Redmi 13 OS3.0.301.0.WNTMIXM Public
OS3.0.301.0.WNTEUXM Public
Poco F7 Ultra OS3.0.301.0.WOMMIXM Mi Pilot
OS3.0.301.0.WOMEUXM Public
OS3.0.301.0.WOMRUXM Public
Poco F7 Pro OS3.0.301.0.WOKMIXM Public
OS3.0.301.0.WOKRUXM Public
Poco F6 Pro OS3.0.301.0.WNKMIXM Public
OS3.0.301.0.WNKEUXM Public
OS3.0.301.0.WNKRUXM Public
Poco F6 OS3.0.301.0.WNPMIXM Mi Pilot
OS3.0.301.0.WNPEUXM Mi Pilot
Poco X8 Pro Max OS3.0.301.0.WPLRUXM Public
Poco X8 Pro OS3.0.303.0.WPJMIXM Mi Pilot
OS3.0.301.0.WPJEUXM Mi Pilot
OS3.0.301.0.WPJRUXM Mi Pilot
Poco X7 Pro OS3.0.300.0.WOJMIXM Public
OS3.0.300.0.WOJEUXM Public
OS3.0.300.0.WOJRUXM Public
Poco X7 OS3.0.302.0.WOOMIXM Public
Poco M8 5G OS3.0.301.0.WPQMIXM Mi Pilot
OS3.0.301.0.WPQEUXM Public
Poco M7 OS3.0.302.0.WBOMIXM Public
OS3.0.301.0.WBORUXM Public
Poco M6 Pro OS3.0.302.0.WNFMIXM Public
OS3.0.301.0.WNFEUXM Public
OS3.0.301.0.WNFRUXM Mi Pilot
Poco M6 OS3.0.301.0.WNTMIXM Public
OS3.0.301.0.WNTEUXM Public
Źródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Hyperdroid, oprac. wł