Oprogramowanie
Masz takiego Xiaomi? Jesteś szczęściarzem
Xiaomi nigdy nie miało dobrej reputacji, gdy chodzi o aktualizacje oprogramowania. Tymczasem najnowsza lista urządzeń, które otrzymują system z nakładką HyperOS 3.1 jest co najmniej imponująca.
Dodaj do ulubionych źródeł w Google0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Xiaomi HyperOS 3.1 dostępny dla aż 40 modeli
Najnowsze oficjalne oprogramowanie Xiaomi HyperOS 3.1 w końcu stało się dostępne masowo dla użytkowników smartfonów tej popularnej marki. Platforma systemowa Xiaomi bazuje na Androidzie 16 i oprócz nowości tego ostatniego, przynosi szereg własnych udogodnień producenta. Warto wymienić takie nowości jak:
- HyperIsland: dynamiczna wyspa dla aplikacji, śledzenia kuriera i statusów.
- Wielozadaniowość: nowy, poziomy układ przypominający ten z iOS.
- Apple: natywne okna pop-up wspierające parowanie słuchawek AirPods.
- Super OTA: szybkie aktualizacje w tle bez wymuszonego restartu.
- Aparat: obsługa własnych plików LUT i tryb Dual Video.
- Inne: tryb na chorobę lokomocyjną oraz Menedżer Haseł (Passkeys).
I wreszcie lista urządzeń. Załapaliście się?
Wybrane okazje dla Ciebie
Smartfon XIAOMI 17 Ultra 5G 16/512GB 6.9" 120Hz Biały
-300.99 zł
Kup teraz 5999 zł
Smartfon XIAOMI Redmi 15C 4G 4/128GB 6.9" 120Hz Czarny
0 zł
Kup teraz 399 zł
Smartfon XIAOMI 17 5G 12/512GB 6.3" 120Hz Czarny
0 zł
Kup teraz 4279 zł
|Xiaomi 17 Ultra
|OS3.0.302.0.WPAMIXM
|Public
|OS3.0.302.0.WPAEUXM
|Public
|OS3.0.303.0.WPARUXM
|Public
|Xiaomi 17
|OS3.0.301.0.WPCMIXM
|Public
|OS3.0.302.0.WPCEUXM
|Public
|OS3.0.301.0.WPCRUXM
|Public
|Xiaomi 15T Pro
|OS3.0.301.0.WOSMIXM
|Public
|OS3.0.302.0.WOSEUXM
|Public
|OS3.0.301.0.WOSRUXM
|Public
|Xiaomi 15T
|OS3.0.300.0.WOEMIXM
|Public
|OS3.0.302.0.WOEEUXM
|Public
|OS3.0.300.0.WOERUXM
|Public
|Xiaomi 15 Ultra
|OS3.0.301.0.WOAMIXM
|Public
|OS3.0.301.0.WOAEUXM
|Public
|OS3.0.301.0.WOARUXM
|Mi Pilot
|Xiaomi 15
|OS3.0.301.0.WOCMIXM
|Public
|OS3.0.301.0.WOCEUXM
|Public
|OS3.0.301.0.WOCRUXM
|Public
|Xiaomi 14 Ultra
|OS3.0.302.0.WNAMIXM
|Public
|OS3.0.302.0.WNAEUXM
|Public
|OS3.0.301.0.WNARUXM
|Public
|Xiaomi 14T
|OS3.0.301.0.WNEMIXM
|Public
|OS3.0.302.0.WNEEUXM
|Public
|Xiaomi 14
|OS3.0.301.0.WNCMIXM
|Public
|OS3.0.301.0.WNCEUXM
|Public
|OS3.0.301.0.WNCRUXM
|Public
|Xiaomi 13 Ultra
|OS3.0.301.0.WMAMIXM
|Public
|OS3.0.301.0.WMAEUXM
|Public
|OS3.0.301.0.WMARUXM
|Public
|Xiaomi 13 Pro
|OS3.0.301.0.WMBEUXM
|Public
|Xiaomi 13
|OS3.0.301.0.WMCEUXM
|Public
|Xiaomi Mix Flip
|OS3.0.301.0.WNIMIXM
|Public
|OS3.0.301.0.WNIEUXM
|Public
|OS3.0.301.0.WNIRUXM
|Public
|Redmi Note 15 Pro+ 5G
|OS3.0.305.0.WPREUXM
|Public
|OS3.0.305.0.WPREUXM
|Public
|Redmi Note 15 Pro 5G
|OS3.0.304.0.WPPMIXM
|Public
|Redmi Note 15 Pro 4G
|OS3.0.302.0.WPFMIXM
|Public
|Redmi Note 15 5G
|OS3.0.301.0.WPQMIXM
|Public
|OS3.0.301.0.WPQEUXM
|Public
|Redmi Note 15 4G
|OS3.0.301.0.WPGMIXM
|Mi Pilot
|Redmi Note 14 Pro 5G
|OS3.0.302.0.WOOMIXM
|Public
|Redmi Note 14 Pro 4G
|OS3.0.302.0.WOFMIXM
|Public
|OS3.0.301.0.WOFEUXM
|Public
|Redmi Note 14 4G
|OS3.0.301.0.WOGMIXM
|Public
|Redmi Note 14S
|OS3.0.302.0.WFOMIXM
|Public
|OS3.0.301.0.WFOEUXM
|Public
|OS3.0.301.0.WFORUXM
|Public
|Redmi Note 13 Pro+ 5G
|OS3.0.301.0.WNOMIXM
|Mi Pilot
|Redmi Note 13 Pro 5G
|OS3.0.301.0.WNRMIXM
|Public
|OS3.0.301.0.WNREUXM
|Public
|Redmi Note 13 Pro
|OS3.0.302.0.WNFMIXM
|Public
|OS3.0.301.0.WNFEUXM
|Public
|OS3.0.301.0.WNFRUXM
|Mi Pilot
|Redmi 15
|OS3.0.302.0.WBOMIXM
|Public
|OS3.0.301.0.WBORUXM
|Public
|Redmi 15C 5G
|OS3.0.301.0.WPOMIXM
|Public
|Redmi 13
|OS3.0.301.0.WNTMIXM
|Public
|OS3.0.301.0.WNTEUXM
|Public
|Poco F7 Ultra
|OS3.0.301.0.WOMMIXM
|Mi Pilot
|OS3.0.301.0.WOMEUXM
|Public
|OS3.0.301.0.WOMRUXM
|Public
|Poco F7 Pro
|OS3.0.301.0.WOKMIXM
|Public
|OS3.0.301.0.WOKRUXM
|Public
|Poco F6 Pro
|OS3.0.301.0.WNKMIXM
|Public
|OS3.0.301.0.WNKEUXM
|Public
|OS3.0.301.0.WNKRUXM
|Public
|Poco F6
|OS3.0.301.0.WNPMIXM
|Mi Pilot
|OS3.0.301.0.WNPEUXM
|Mi Pilot
|Poco X8 Pro Max
|OS3.0.301.0.WPLRUXM
|Public
|Poco X8 Pro
|OS3.0.303.0.WPJMIXM
|Mi Pilot
|OS3.0.301.0.WPJEUXM
|Mi Pilot
|OS3.0.301.0.WPJRUXM
|Mi Pilot
|Poco X7 Pro
|OS3.0.300.0.WOJMIXM
|Public
|OS3.0.300.0.WOJEUXM
|Public
|OS3.0.300.0.WOJRUXM
|Public
|Poco X7
|OS3.0.302.0.WOOMIXM
|Public
|Poco M8 5G
|OS3.0.301.0.WPQMIXM
|Mi Pilot
|OS3.0.301.0.WPQEUXM
|Public
|Poco M7
|OS3.0.302.0.WBOMIXM
|Public
|OS3.0.301.0.WBORUXM
|Public
|Poco M6 Pro
|OS3.0.302.0.WNFMIXM
|Public
|OS3.0.301.0.WNFEUXM
|Public
|OS3.0.301.0.WNFRUXM
|Mi Pilot
|Poco M6
|OS3.0.301.0.WNTMIXM
|Public
|OS3.0.301.0.WNTEUXM
|Public
Pokaż więcej