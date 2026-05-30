Mocno wyczekiwana gra zostaje opóźniona. Wszystko przez GTA 6

GTA 6 to zdecydowanie najbardziej wyczekiwana gra tego roku. To jedna z niewielu produkcji, obok której żaden inny wydawca nie chciałbym mieć premiery swojego tytułu. Do tego samego wniosku doszli w Xboxie, bo przesuwają wydanie Fable.

Fable opóźnione

Na oficjalnym profilu Xbox na platformie X poinformowano, że premiera Fable zostaje przełożona. Początkowo gra miała zadebiutować na jesień 2026 roku, ale ta data jest już nieaktualna. Fable trafi do graczy dopiero w lutym 2027 roku. Oficjalny komunikat jest taki, że końcówka tego roku jest zbyt mocno napakowana premierami.

Ten rok obfituje w niesamowite gry, które zachwycą graczy na konsoli Xbox – od „Halo: Campaign Evolved”, „Gears of War: E-Day” i „Call of Duty: Modern Warfare 4” po „Control Resonant”, „Star Wars: Galactic Racer” i „Grand Theft Auto VI”. Aby zaplanować premiery gier w okresie świątecznym w sposób, który będzie najbardziej odpowiadał graczom, przesuwamy premierę Fable na luty 2027 r., aby gra mogła otrzymać uwagę, na jaką zasługuje. Z radością zaprezentujemy graczom nowe, obszerne informacje na temat Fable, a także naszej szerszej oferty, podczas XBOX Games Showcase 7 czerwca. napisał Xbox.