Nowe podium. To trzecia najlepiej sprzedająca się gra w historii

Jakie są najlepiej sprzedające się gry w historii? Jeszcze do niedawna trzecie miejsce na podium zajmowało Wii Sports. Jednak to już przeszłość. Teraz czołowa trójka wygląda inaczej. Aż dwa miejsca okupowane są przez tytuły jednego producenta.

Dalsza część tekstu pod wideo

Najlepiej sprzedające się w gry w historii

Najlepiej sprzedającą się grą w historii wciąż pozostaje Minecraft, który może pochwalić się wynikiem na poziomie aż 350 mln egzemplarzy. To rezultat, który zapewne jeszcze długo pozostanie niepokonany. Jeśli ktoś ma tego dokonać, to prawdopodobnie Rockstar Games, które okupuje dwa kolejne miejsca na liście.

Drugą najlepiej sprzedającą się grą jest Grand Theft Auto V. Produkcja rozeszła się w liczbie aż 220 mln egzemplarzy. Czy szóstka pobije ten rekord? Jest na to spora szansa, ale trudno to dzisiaj wyrokować. Zainteresowaniem najnowszą odsłoną jest ogromne, więc na pewno znajdzie się ona wśród dziesięciu najpopularniejszych gier na świecie pod względem sprzedaży.