Nowe podium. To trzecia najlepiej sprzedająca się gra w historii

Damian Jaroszewski (NeR1o)
Jakie są najlepiej sprzedające się gry w historii? Jeszcze do niedawna trzecie miejsce na podium zajmowało Wii Sports. Jednak to już przeszłość. Teraz czołowa trójka wygląda inaczej. Aż dwa miejsca okupowane są przez tytuły jednego producenta.

Najlepiej sprzedające się w gry w historii

Najlepiej sprzedającą się grą w historii wciąż pozostaje Minecraft, który może pochwalić się wynikiem na poziomie aż 350 mln egzemplarzy. To rezultat, który zapewne jeszcze długo pozostanie niepokonany. Jeśli ktoś ma tego dokonać, to prawdopodobnie Rockstar Games, które okupuje dwa kolejne miejsca na liście.

Drugą najlepiej sprzedającą się grą jest Grand Theft Auto V. Produkcja rozeszła się w liczbie aż 220 mln egzemplarzy. Czy szóstka pobije ten rekord? Jest na to spora szansa, ale trudno to dzisiaj wyrokować. Zainteresowaniem najnowszą odsłoną jest ogromne, więc na pewno znajdzie się ona wśród dziesięciu najpopularniejszych gier na świecie pod względem sprzedaży.

A jaka gra zajmuje ostatnie miejsce na podium? Już nie Wii Sports. Produkcja Nintendo została właśnie pokonana przez inną grę Rockstar Games. Mowa o Red Dead Redemption 2, które dobiło do 85 mln sprzedanych egzemplarzy. To zasługa niedawnych przecen, dzięki którym historia Arthura Morgana cały czas osiąga sprzedaż około 7-11 mln kopii rocznie.

Źródła zdjęć: Ipek Morel / Shutterstock.com
Źródła tekstu: TweakTown