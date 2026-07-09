Gry

Xbox idzie w ślady PlayStation

Xbox idzie w ślady PlayStation. Microsoft zamierza mocniej postawić na gry ekskluzywne.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:49
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Xbox idzie w ślady PlayStation
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Xbox chce zrobić to samo, co PlayStation. Na szczęście nie chodzi o wydawanie gier tylko w wersji cyfrowej, przynajmniej na razie. Microsoft wzoruje się na swoim głównym rywalu w kontekście gier ekskluzywnych.

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Xbox jak PlayStation

Xbox resetuje swoją strategię. Firma z Redmond wymieniła szefa swojego gamingowego oddziału. Na jego czele stanęła Asha Sharma, która zastąpiła Phila Spencera. Do tego marka pozbywa się kilku studiów, co niestety wiąże się też z ogromnymi zwolnieniami. Jednak na tym zmiany się nie kończą. Xbox zamierza inaczej wydawać swoje gry.

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Xbox, zupełnie jak PlayStation, zamierza wydawać więcej gier ekskluzywnych. Co więcej, te będą wydawane tylko na konsolach własnych oraz PC-tach. Chodzi przede wszystkim o duże produkcje AAA z gatunku single-player. To one mają poprawić wyniki. Natomiast gry multi-player pokroju Call of Duty nadal mają trafiać na wszystkie platformy, w tym również PlayStation.

W identyczny sposób działają Japończycy, chociaż Sony zrezygnowało już nawet z wydawania swoich gier na komputery. Xbox liczy, że w ten sposób poprawi swoje wyniki. A jest co poprawiać, bo Game Pass, na który był ogromny nacisk, nie sprostał oczekiwaniom. W 2017 roku firma z Redmond postawiła sobie cel uzyskania około 77 mln subskrybentów usługi. W najlepszym momencie było to zaledwie 30 mln.

Jedno jest pewne - Xbox potrzebuje nowej strategii, nowego otwarcia. Czy pójście śladem PlayStation będzie dobrym krokiem? To pokaże przyszłość.

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telepolis
Microsoft PlayStation Xbox Asha Sharma
Źródła zdjęć: iama_sing / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Bloomberg, TechPowerUp