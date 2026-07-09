Xbox idzie w ślady PlayStation

Xbox chce zrobić to samo, co PlayStation. Na szczęście nie chodzi o wydawanie gier tylko w wersji cyfrowej, przynajmniej na razie. Microsoft wzoruje się na swoim głównym rywalu w kontekście gier ekskluzywnych.

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Xbox jak PlayStation

Xbox resetuje swoją strategię. Firma z Redmond wymieniła szefa swojego gamingowego oddziału. Na jego czele stanęła Asha Sharma, która zastąpiła Phila Spencera. Do tego marka pozbywa się kilku studiów, co niestety wiąże się też z ogromnymi zwolnieniami. Jednak na tym zmiany się nie kończą. Xbox zamierza inaczej wydawać swoje gry.

Xbox, zupełnie jak PlayStation, zamierza wydawać więcej gier ekskluzywnych. Co więcej, te będą wydawane tylko na konsolach własnych oraz PC-tach. Chodzi przede wszystkim o duże produkcje AAA z gatunku single-player. To one mają poprawić wyniki. Natomiast gry multi-player pokroju Call of Duty nadal mają trafiać na wszystkie platformy, w tym również PlayStation.

W identyczny sposób działają Japończycy, chociaż Sony zrezygnowało już nawet z wydawania swoich gier na komputery. Xbox liczy, że w ten sposób poprawi swoje wyniki. A jest co poprawiać, bo Game Pass, na który był ogromny nacisk, nie sprostał oczekiwaniom. W 2017 roku firma z Redmond postawiła sobie cel uzyskania około 77 mln subskrybentów usługi. W najlepszym momencie było to zaledwie 30 mln.