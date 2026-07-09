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Ta przeglądarka blokuje reklamy na YouTube. Premium bez Premium

Czy da się mieć część możliwości YouTube Premium bez płacenia? Twórcy przeglądarki DuckDuckGo twierdzą, że tak.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:51
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Ta przeglądarka blokuje reklamy na YouTube. Premium bez Premium
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Jedną z najważniejszych funkcji YouTube Premium jest brak reklam. To ta część, na której wielu użytkownikom zależy najbardziej. Twórcy przeglądarki DuckDuckGo są zdania, że da się to uzyskać bez płacenia.

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Ta przeglądarka blokuje reklamy

Nowa wersja przeglądarki DuckDuckGo ma funkcję blokowania reklam na YouTubie. Ma to działać zarówno w przypadku klipów wyświetlanych przed filmem, jak i w jego trakcie. Nowość dostępna jest w wersji na iOS, macOS, Windows oraz Androidzie, chociaż w przypadku tego ostatniego jest domyślnie wyłączona, więc trzeba ją aktywować w ustawieniach.

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Ta przeglądarka blokuje reklamy na YouTube. Premium bez Premium

Mechanizm działa na podstawie list filtrujących społeczności uBlock Origin. Dodatkowo jest on uzupełniany o własne zasady DuckDuckGo, aby poprawić skuteczność. Twórcy uprzedzają, że blokowanie reklam może wiązać się z trochę dłuższym buforowaniem filmów.

Funkcja blokowania reklam w serwisie YouTube blokuje reklamy wideo na stronie YouTube, dzięki czemu możesz oglądać filmy bez przerw. To zwykłe korzystanie z serwisu YouTube, tylko bez reklam […] dzięki czemu możesz swobodnie korzystać z funkcji serwisu, takich jak zapamiętywanie historii oglądania i zapisywanie miejsca w playlistach.

twierdzi DuckDuckGo.

Poza tym przeglądarka DuckDuckGo oferuje też funkcję "Duck Player", czyli wbudowanego odtwarzania YouTube w przeglądarce, który zachowuje większą prywatność. Nie pozwala ona na śledzenie ciasteczek i spersonalizowane reklamy. Oba mechanizmy można mieć włączone jednocześnie.

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telepolis
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Źródła zdjęć: DuckDuckGo, sdx15 / Shutterstock.com
Źródła tekstu: BleepingComputer