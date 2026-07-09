Ta przeglądarka blokuje reklamy na YouTube. Premium bez Premium

Jedną z najważniejszych funkcji YouTube Premium jest brak reklam. To ta część, na której wielu użytkownikom zależy najbardziej. Twórcy przeglądarki DuckDuckGo są zdania, że da się to uzyskać bez płacenia.

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Ta przeglądarka blokuje reklamy

Nowa wersja przeglądarki DuckDuckGo ma funkcję blokowania reklam na YouTubie. Ma to działać zarówno w przypadku klipów wyświetlanych przed filmem, jak i w jego trakcie. Nowość dostępna jest w wersji na iOS, macOS, Windows oraz Androidzie, chociaż w przypadku tego ostatniego jest domyślnie wyłączona, więc trzeba ją aktywować w ustawieniach.

Mechanizm działa na podstawie list filtrujących społeczności uBlock Origin. Dodatkowo jest on uzupełniany o własne zasady DuckDuckGo, aby poprawić skuteczność. Twórcy uprzedzają, że blokowanie reklam może wiązać się z trochę dłuższym buforowaniem filmów.

Funkcja blokowania reklam w serwisie YouTube blokuje reklamy wideo na stronie YouTube, dzięki czemu możesz oglądać filmy bez przerw. To zwykłe korzystanie z serwisu YouTube, tylko bez reklam […] dzięki czemu możesz swobodnie korzystać z funkcji serwisu, takich jak zapamiętywanie historii oglądania i zapisywanie miejsca w playlistach. twierdzi DuckDuckGo.