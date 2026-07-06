WhatsApp z małą, zieloną kropką. Co oznacza?

W zeszłym miesiącu użytkownicy testowej wersji aplikacji WhatsApp na Androida mogli zauważyć nowość w komunikatorze. Mowa o małej, zielonej kropce. Teraz to samo mogą sprawdzić użytkownicy iPhone'ów.

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WhatsApp z zieloną kropką

Nowość pojawiła się w aplikacji WhatsApp na iOS w wersji 26.26.10.72 beta. Przechodząc do widoku wybranego kontaktu, możemy zobaczyć w prawym, dolnym rogu zdjęcia danego użytkownika zieloną kropkę.

To informacja, że dana osoba jest w tym momencie dostępna online. Mechanizm działa w czasie rzeczywistym, więc jeśli ktoś wyłączy aplikację, to zniknie też wskaźnik jego dostępności.

Co ważne, WhatsApp podchodzi do nowości tak samo, jak do pozostałych funkcji, które wskazują na dostępność użytkowników. Oznacza to, że jeśli dana osoba nie chce tego zdradzać, to może wybrać taką opcję w ustawieniach komunikatora.