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Skarbówka daje czas tylko do 25 lipca. Lepiej z nią nie zadzierać

Polacy na hasło "abonament RTV" dostają, w większości przypadków, gęsiej skórki. To ten jeden z tych rachunków, o których bardzo łatwo zapominamy. Ale lepiej, aby sprawdzić czy ta należność została uregulowana. Czas, jaki daje nam skarbówka to 25 lipca.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 17:37
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Skarbówka daje czas tylko do 25 lipca. Lepiej z nią nie zadzierać
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Lepiej zapłacić, inaczej skarbówka się z nami rozliczy

Ci, którzy mają zarejestrowany odbiornik radiowy lub telewizyjny mają obowiązek opłacania abonamentu RTV, do 25 dnia każdego miesiąca. Jeżeli termin zapłaty wypada w innym dniu, niż dzień roboczy, opłaty można dokonać w najbliższym dniu, który następuje po wolnym. I jak co miesiąc, skarbówka przypomina o tej czynności. Tych, którzy nie płacą, straszy, że sprawa może trafić do urzędu skarbowego, który prędzej, czy później zajmie się kwestią ściągania długu i zajmie sporo czasu takiemu delikwentowi. Dlatego też, lepiej nie odkładać płatności na ostatnią chwilę. 

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2026. Jakie są stawki abonamentu RTV? 

W 2026 miesięczna opłata za odbiornik radiowy wynosi 9,50 zł. W przypadku telewizora mówimy o kwocie 30,50 miesięcznie. Najlepszą opcją jest wybór rocznego abonamentu, wtedy jednak musimy zapłacić za całość z góry. Ale jest to oszczędność, bowiem wówczas korzystamy ze zniżki i zamiast płacić 366 zł, to płacimy 329,40 zł za cały rok. I mamy z głowy. Groźby, że trzeba wnieść opłatę za każdy kolejny miesiąc, do 25. dnia, nas nie dotyczą. 

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Niestety, nadal tak jest, że w większości gospodarstw domowych, mamy wiele większych i bardziej istotnych wydatków, dlatego też abonament RTV często przegrywa z innymi opłatami. Ale lepiej dopilnować płatności w czasie, niż potem narazić się na nieco bardziej uciążliwe wydatki. 

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Źródła zdjęć: Yta23 / Shutterstock
Źródła tekstu: infor.pl