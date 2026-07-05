Sprzęt

Nowe flagowce Galaxy? Ceny idą mocno w górę, poza granicę absurdu

Do oficjalnej prezentacji nowych rozkładanych smartfonów Samsunga pozostało niewiele ponad dwa tygodnie, jednak do sieci wyciekły już szczegółowe informacje o ich europejskich cenach. Nie wygląda to zbyt dobrze...

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 12:52
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Nowe flagowce Galaxy? Ceny idą mocno w górę, poza granicę absurdu
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Nadchodzące wydarzenie Galaxy Unpacked będzie szczególnie ciekawe, bo po raz pierwszy w serii rozkładanych smartfonów Samsunga pojawią się dwa warianty folda. Zobaczymy więc Galaxy Z Fold8 o szerszej obydwie oraz bardziej tradycyjny Galaxy Z Fold8 Ultra.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zobacz: Galaxy Z Fold8 bez tajemnic. Kluczowy detal wciąż niepewny

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Pasek SAMSUNG Sport Band do Galaxy Watch 8/8 Classic (szerokość paska 20mm) S/M Miętowy
Pasek SAMSUNG Sport Band do Galaxy Watch 8/8 Classic (szerokość paska 20mm) S/M Miętowy
0 zł
169 zł - najniższa cena
Kup teraz 169 zł
Pasek SAMSUNG Athleisure Band do Galaxy Watch 8/8 Classic (szerokość paska 20mm) S/M Jasnozielony
Pasek SAMSUNG Athleisure Band do Galaxy Watch 8/8 Classic (szerokość paska 20mm) S/M Jasnozielony
0 zł
299 zł - najniższa cena
Kup teraz 299 zł
Etui SAMSUNG Clear do Galaxy A27 5G Przezroczysty EF-QA276CTEGWW
Etui SAMSUNG Clear do Galaxy A27 5G Przezroczysty EF-QA276CTEGWW
0 zł
69.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 69.99 zł
Advertisement

Nowy format folda i wysokie ceny

Premiera zaplanowana na 22 lipca 2026 roku przyniesie więc spore zmiany w portfolio producenta, ale dla fanów marki najważniejsza może okazać się inna wiadomość – nadchodzące smartfony oraz debiutujące razem z nimi zegarki będą zauważalnie droższe od swoich poprzedników. Za podwyżki w dużej mierze odpowiada kryzys na rynku pamięci, a wyższe koszty produkcji koreański gigant przerzuci bezpośrednio na kupujących.

Największe zaskoczenie oraz spore kontrowersje budzi polityka cenowa dotycząca serii Fold. Dotychczasowy flagowiec zmieni nazwę na Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, zachowując swój kształt, ale przechodząc jedynie delikatne odświeżenie. Mimo braku rewolucyjnych zmian jego ceny wzrosną bardzo wyraźnie, zwłaszcza przy wyższych pojemnościach. 

Nowe flagowce Galaxy? Ceny idą mocno w górę, poza granicę absurdu

Co ciekawe, tańsza od modelu Ultra okaże się zupełna nowość w zestawieniu, czyli podstawowy Samsung Galaxy Z Fold8. Urządzenie otrzyma zupełnie nowy, szerszy format, dla którego nie ma bezpośredniego poprzednika. 

Nowe flagowce Galaxy? Ceny idą mocno w górę, poza granicę absurdu

Niższa cena wynika z faktu, że producent zdecydował się na pewne ustępstwa sprzętowe w porównaniu do wersji Ultra, rezygnując między innymi z aparatu z zoomem oraz stosując mniejszą baterię. 

Nowe flagowce Galaxy? Ceny idą mocno w górę, poza granicę absurdu

W przypadku mniejszego, składanego pionowo modelu Samsung Galaxy Z Flip8 podwyżki wyniosą 100 lub 180 euro, a w ofercie tradycyjnie zabraknie wersji z pamięcią 1 TB. 

Nowe flagowce Galaxy? Ceny idą mocno w górę, poza granicę absurdu

Podwyżki o około 10% dotknęły również najnowszej generacji inteligentnych zegarków z serii Galaxy Watch9 oraz sportowego flagowca Galaxy Watch Ultra 2.

Oto pełne zestawienie cen nadchodzących nowości:

  • Galaxy Z Flip8 256 GB – 1299 euro (+100 euro), około 5570 zł.
  • Galaxy Z Flip8 512 GB – 1499 euro (+180 euro), około 6430 zł.
  • Galaxy Z Fold8 256 GB – 1999 euro, około 8575 zł.
  • Galaxy Z Fold8 512 GB – 2199 euro, około 9430 zł.
  • Galaxy Z Fold8 1 TB – 2599 euro, około 11 150 zł.
  • Galaxy Z Fold8 Ultra 256 GB – 2199 euro (+100 euro), około 9430 zł.
  • Galaxy Z Fold8 Ultra 512 GB – 2399 euro (+180 euro), około 10 290 zł.
  • Galaxy Z Fold8 Ultra 1 TB – 2799 euro (+280 euro), około 12 000 zł.
  • Galaxy Watch9 40 mm BT – 409 euro (+40 euro), około 1750 zł.
  • Galaxy Watch9 40 mm LTE – 459 euro (+50 euro), około 1970 zł.
  • Galaxy Watch9 44 mm BT – 439 euro (+30 euro), około 1880 zł.
  • Galaxy Watch9 44 mm LTE – 489 euro (+30 euro), około 2100 zł.
  • Galaxy Watch Ultra 2 LTE – 749 euro (+50 euro), około 3210 zł.

Ceny w euro pochodzą z rynku niemieckiego, polskie z złotych pozostają na razie tajemnicą, jednak nie powinny się zbytnio różnić od przeliczników.

Zobacz: Honor Magic V6: tu już prawie nie ma co ulepszać (test)

Image
telepolis
Samsung Galaxy Z Fold8 Samsung Galaxy Z Flip8 Samsung Galaxy Watch9 samsung galaxy z fold8 ultra
Źródła zdjęć: @onleaks, Android Headlines, Dux Ducis
Źródła tekstu: WinFuture