Nowe flagowce Galaxy? Ceny idą mocno w górę, poza granicę absurdu

Nadchodzące wydarzenie Galaxy Unpacked będzie szczególnie ciekawe, bo po raz pierwszy w serii rozkładanych smartfonów Samsunga pojawią się dwa warianty folda. Zobaczymy więc Galaxy Z Fold8 o szerszej obydwie oraz bardziej tradycyjny Galaxy Z Fold8 Ultra.

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Nowy format folda i wysokie ceny

Premiera zaplanowana na 22 lipca 2026 roku przyniesie więc spore zmiany w portfolio producenta, ale dla fanów marki najważniejsza może okazać się inna wiadomość – nadchodzące smartfony oraz debiutujące razem z nimi zegarki będą zauważalnie droższe od swoich poprzedników. Za podwyżki w dużej mierze odpowiada kryzys na rynku pamięci, a wyższe koszty produkcji koreański gigant przerzuci bezpośrednio na kupujących.

Największe zaskoczenie oraz spore kontrowersje budzi polityka cenowa dotycząca serii Fold. Dotychczasowy flagowiec zmieni nazwę na Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, zachowując swój kształt, ale przechodząc jedynie delikatne odświeżenie. Mimo braku rewolucyjnych zmian jego ceny wzrosną bardzo wyraźnie, zwłaszcza przy wyższych pojemnościach.

Co ciekawe, tańsza od modelu Ultra okaże się zupełna nowość w zestawieniu, czyli podstawowy Samsung Galaxy Z Fold8. Urządzenie otrzyma zupełnie nowy, szerszy format, dla którego nie ma bezpośredniego poprzednika.

Niższa cena wynika z faktu, że producent zdecydował się na pewne ustępstwa sprzętowe w porównaniu do wersji Ultra, rezygnując między innymi z aparatu z zoomem oraz stosując mniejszą baterię.

W przypadku mniejszego, składanego pionowo modelu Samsung Galaxy Z Flip8 podwyżki wyniosą 100 lub 180 euro, a w ofercie tradycyjnie zabraknie wersji z pamięcią 1 TB.

Podwyżki o około 10% dotknęły również najnowszej generacji inteligentnych zegarków z serii Galaxy Watch9 oraz sportowego flagowca Galaxy Watch Ultra 2.

Oto pełne zestawienie cen nadchodzących nowości:

Galaxy Z Flip8 256 GB – 1299 euro (+100 euro), około 5570 zł.

Galaxy Z Flip8 512 GB – 1499 euro (+180 euro), około 6430 zł.

Galaxy Z Fold8 256 GB – 1999 euro, około 8575 zł.

Galaxy Z Fold8 512 GB – 2199 euro, około 9430 zł.

Galaxy Z Fold8 1 TB – 2599 euro, około 11 150 zł.

Galaxy Z Fold8 Ultra 256 GB – 2199 euro (+100 euro), około 9430 zł.

Galaxy Z Fold8 Ultra 512 GB – 2399 euro (+180 euro), około 10 290 zł.

Galaxy Z Fold8 Ultra 1 TB – 2799 euro (+280 euro), około 12 000 zł.

Galaxy Watch9 40 mm BT – 409 euro (+40 euro), około 1750 zł.

Galaxy Watch9 40 mm LTE – 459 euro (+50 euro), około 1970 zł.

Galaxy Watch9 44 mm BT – 439 euro (+30 euro), około 1880 zł.

Galaxy Watch9 44 mm LTE – 489 euro (+30 euro), około 2100 zł.

Galaxy Watch Ultra 2 LTE – 749 euro (+50 euro), około 3210 zł.