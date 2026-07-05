Masz tatuaż? Zwróć uwagę na jedno. Naukowcy już są pewni

Tatuaże a układ odpornościowy

Choć historia może nam wiele powiedzieć na temat kultury tatuażu, to wciąż niewiele wiemy, jak praktyka tatuażowa wpływa na nasze zdrowie. Tymczasem, wprowadzenie pigmentu do tatuażu pod skórę wywołuje reakcję immunologiczną, a tusz oczywiście pozostaje na swoim miejscu. Choć nie zawsze. Badania pokazują, że cząsteczki tuszu mogą przedostać się do układu limfatycznego i gromadzić w węzłach chłonnych.

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Węzły chłonne to kluczowe centra układu odpornościowego naszego organizmu. Pełne białych krwinek. To właśnie przez nie filtrowana jest limfa, aby oczyścić organizm z wszelkich zanieczyszczeń, które gromadzą się w ludzkim ogranizmie. Dotyczy to także komórek nowotworowych, bakterii, wirusów i substancji obcych, takich jak tusz do tatuażu.

Jeden z celebrytów, raper MGK, przekonał się o tym zjawisku na własnej skórze. Wykonał wielki tatuaż na swoim tułowiu, a część motywu zahaczyła o okolice węzłów chłonnych pod pachami. Raper wspomina, że proces ten spowodował, że skóra nagle zżółkła i zrobiło mu się naprawdę niedobrze. Był to skutek tego, że pigment zaktywował układ odpornościowy.

Musimy pamiętać, że trwałość tatuażu wynika z faktu, że współczesne tusze składają się ze skomplikowanej mieszanki substancji chemicznych. Naukowcy wykryli śladowe ilości metali ciężkich w tuszach do tatuażu. Niektóre z nich mogą być toksyczne i powodować poważne problemy zdrowotne. To należy mieć na uwadze. Przed wykonaniem nowego tatuażu, należy na poważnie rozważyć reakcje układu odpornościowego, jakie może on spowodować.