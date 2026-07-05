Nauka

Masz tatuaż? Zwróć uwagę na jedno. Naukowcy już są pewni

Ludzie tatuują się od tysięcy lat, z rozmaitych powodów - duchowych, kulturowych oraz osobistych. Teraz, coraz częściej, powodem jest zwyczajnie przyozdobienie ciała motywem motyla lub innego ulubionego motywu. Ale jak się ma tatuaż do naszego zdrowia?

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:59
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Masz tatuaż? Zwróć uwagę na jedno. Naukowcy już są pewni
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Tatuaże a układ odpornościowy

Choć historia może nam wiele powiedzieć na temat kultury tatuażu, to wciąż niewiele wiemy, jak praktyka tatuażowa wpływa na nasze zdrowie. Tymczasem, wprowadzenie pigmentu do tatuażu pod skórę wywołuje reakcję immunologiczną, a tusz oczywiście pozostaje na swoim miejscu. Choć nie zawsze. Badania pokazują, że cząsteczki tuszu mogą przedostać się do układu limfatycznego i gromadzić w węzłach chłonnych. 

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Węzły chłonne to kluczowe centra układu odpornościowego naszego organizmu. Pełne białych krwinek. To właśnie przez nie filtrowana jest limfa, aby oczyścić organizm z wszelkich zanieczyszczeń, które gromadzą się w ludzkim ogranizmie. Dotyczy to także komórek nowotworowych, bakterii, wirusów i substancji obcych, takich jak tusz do tatuażu. 

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Jeden z celebrytów, raper MGK, przekonał się o tym zjawisku na własnej skórze. Wykonał wielki tatuaż na swoim tułowiu, a część motywu zahaczyła o okolice węzłów chłonnych pod pachami. Raper wspomina, że proces ten spowodował, że skóra nagle zżółkła i zrobiło mu się naprawdę niedobrze. Był to skutek tego, że pigment zaktywował układ odpornościowy.

Musimy pamiętać, że trwałość tatuażu wynika z faktu, że współczesne tusze składają się ze skomplikowanej mieszanki substancji chemicznych. Naukowcy wykryli śladowe ilości metali ciężkich w tuszach do tatuażu. Niektóre z nich mogą być toksyczne i powodować poważne problemy zdrowotne. To należy mieć na uwadze. Przed wykonaniem nowego tatuażu, należy na poważnie rozważyć reakcje układu odpornościowego, jakie może on spowodować. 

Jak do tej pory nie ma jednak dowodów, że tatuaże łączą się z rakiem u ludzi. Jedno z badań wykazało jednak, że osoby posiadające tatuaże mają o 29 procent wyższe ryzyko zachorowania na czerniaka. 

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telepolis
tatuaż badania naukowe
Źródła zdjęć: Guillermo Spelucin R / Shutterstock
Źródła tekstu: sciencealert.com