Sprzęt

Ma 144 Hz, HDMI 2.1, Google TV. Aż dziw, że taki tani

Do niedawna telewizory z wysokim odświeżaniem i pełną obsługą HDMI 2.1 były domeną droższych modeli. Teraz jeden z producentów oferuje wszystkie te funkcje, ale w bardzo przystępnej cenie.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 20:49
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Ma 144 Hz, HDMI 2.1, Google TV. Aż dziw, że taki tani
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HDMI 2.1 i 144 Hz poniżej 2 tys. zł

Na rynek weszła właśnie nowa seria telewizorów Sharp HR7. Wyróżnia się przede wszystkim pełną obsługą HDMI 2.1, wraz z automatycznym trybem gry oraz VRR – funkcją, która zapobiega rwaniu obrazu i wygładza spadki płynności. Portów zapewniających pełne HDMI 2.1 znajdziemy tu aż dwa. Oprócz tego zapewnia obraz w 4K i 120 / 144 Hz jednocześnie, przez co jest doskonałym wyborem dla graczy, a także fanów sportu.

Seria Sharp HR7 jest dostępna w wariantach od 43 do 65 cali i w cenach od 1700 do 3200 zł, a przez to jest to bardzo przystępny cenowo produkt jak na swoje możliwości techniczne. Całość dopełnia system operacyjny Google TV, co także wyróżnia telewizory Sharp wśród budżetowej konkurencji, która dość często w tej półce cenowej tego systemu nie posiada.

Dodatkowo Sharp HR7 jest kompatybilny z Dolby Vision IQ, technologią która dynamicznie rozjaśnia obraz w zależności od panującego światła otoczenia. W zasadzie jedynym istotniejszym kompromisem, jaki popełnił producent, to brak lokalnego wygaszania miniLED, przez co nie wydobędziemy potencjału HDR w pełni.

Ceny Sharp HR7 prezentują się na rynku polskim następująco:

  • 43" – 1700 zł
  • 55" – 2400 zł
  • 65" – 3200 zł
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Źródła zdjęć: Sharp
Źródła tekstu: flatpanels