Samsung szykuje nowy, tańszy model. Wydajności mu nie braknie

Rynek pamięci DRAM i NAND jest aktualnie wyjątkowo nieciekawy, a wszystko z powodu szaleństwa na sztuczną inteligencję. W efekcie od wielu miesięcy SSD oraz moduły RAM są szalenie drogie. Samsung najwyraźniej chce z tym zawalczyć, a rozwiązaniem ma być nowy, budżetowy model.

Dalsza część tekstu pod wideo

Do 2 TB pojemności i do 7250 MB/s wydajności

Na kanadyjskiej stronie producenta pojawił się (i już zniknął) Samsung 990, bez dopisku Pro czy EVO. Mówimy o nośniku w formacie M.2 2280, który korzysta z interfejsu PCI Express 4.0 x4. Konkrety na temat specyfikacji są szczątkowe - autorski kontroler, kości V-NAND oraz brak pamięci DRAM.

Deklarowana wydajność ma sięgać do 7250 MB/s dla odczytu i do 6450 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 850 000 IOPS dla odczytu losowego i do 1 200 000 IOPS dla zapisu losowego. To dobre wartości jak dla tego standardu, ale dalekie od topowych w 2026 roku osiąganych na PCIe 5.0 x4.

Do wyboru będą warianty 1 i 2 TB. Koreańczycy zapewnią 3 lata gwarancji ograniczonej współczynnikiem zapisanych danych rzędu 400 i 800 TBW. Limity te wskazują, że będą to raczej SSD na kościach QLC NAND.