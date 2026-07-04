Sprzęt

Samsung szykuje nowy, tańszy model. Wydajności mu nie braknie

Czebol lada moment rozszerzy swoją ofertę nośników półprzewodnikowych dla komputerów stacjonarnych, laptopów i konsol. To nie będzie flagowiec.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 17:00
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Samsung szykuje nowy, tańszy model. Wydajności mu nie braknie
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Rynek pamięci DRAM i NAND jest aktualnie wyjątkowo nieciekawy, a wszystko z powodu szaleństwa na sztuczną inteligencję. W efekcie od wielu miesięcy SSD oraz moduły RAM są szalenie drogie. Samsung najwyraźniej chce z tym zawalczyć, a rozwiązaniem ma być nowy, budżetowy model.

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Do 2 TB pojemności i do 7250 MB/s wydajności

Na kanadyjskiej stronie producenta pojawił się (i już zniknął) Samsung 990, bez dopisku Pro czy EVO. Mówimy o nośniku w formacie M.2 2280, który korzysta z interfejsu PCI Express 4.0 x4. Konkrety na temat specyfikacji są szczątkowe - autorski kontroler, kości V-NAND oraz brak pamięci DRAM.

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Deklarowana wydajność ma sięgać do 7250 MB/s dla odczytu i do 6450 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 850 000 IOPS dla odczytu losowego i do 1 200 000 IOPS dla zapisu losowego. To dobre wartości jak dla tego standardu, ale dalekie od topowych w 2026 roku osiąganych na PCIe 5.0 x4.

Samsung szykuje nowy, tańszy model. Wydajności mu nie braknie

Do wyboru będą warianty 1 i 2 TB. Koreańczycy zapewnią 3 lata gwarancji ograniczonej współczynnikiem zapisanych danych rzędu 400 i 800 TBW. Limity te wskazują, że będą to raczej SSD na kościach QLC NAND.

Samsung 990 pojawił się już w kilku zagranicznych sklepach, bez sugerowanych cena, ale z dopiskiem "entry level" (klasy podstawowej). Premiera więc zapewne nastąpi w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Kingston KC3000 1 TB
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telepolis
samsung SSD PCI-Express 4.0 nośnik półprzewodnikowy M.2 2280 M.2 PCIe 4.0 x4 Samsung 990
Źródła zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak, Samsung Canada
Źródła tekstu: Samsung Canada, Oprac. własne