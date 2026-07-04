Telewizja i VoD

Nie uwierzycie. Apple uruchomiło stronę do promowania swojego hitu

"Silos" to serial, który najwyraźniej zasługuje na więcej. Apple uruchomiło nawet specjalną witrynę internetową, która promuje trzeci sezon tego hitu science-fiction. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 18:07
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Nie uwierzycie. Apple uruchomiło stronę do promowania swojego hitu
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"Silos" nazwa, która brzmi dumnie

"Silos" miał swoją pierwszą premierę na Apple TV, w 2023 roku i niewiele czasu potrzebował, aby stać się jednym z najpopularniejszych seriali w kategorii science-fiction na platformie. Teraz, w związku z premierą 3. sezonu "Silosa" (miała miejsce wczoraj, 3 lipca)media rozpisują się o nim ponownie. Ale to nie wszystko. Apple, właśnie z tej okazji, przygotowało specjalną stronę internetową promującą nowe odcinki hitu.

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Wizja świata, w którym powierzchnia Ziemi zmieniła się w toksyczne pustkowie, a ostatni ocaleni ludzie żyją w podziemiu, jak widać wzmaga kreatywność nawet samej platformy. A trzeci sezon jest szczególny - chce rzucić światło na historię powstania tytułowego silosu. W związku z tym, osobna witryna internetowa jak najbardziej mu się należy. 

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Promocyjna strona została utworzona przez Apple i nosi dość oryginalną nazwę howdidwelosethisworld.com. Pozwala ona fanom serialu wczuć się w rolę prawdziwych detektywów, dając im dostęp do wirtualnego komputera. To właśnie w nim znajdziemy, różnego rodzaju dokumenty, pochodzące ze świata serialowego. Znajdziemy w nich także kilka kluczowych informacji odnośnie kolejnych odcinków serii. 

Nie uwierzycie. Apple uruchomiło stronę do promowania swojego hitu

Przypomnijmy, że sezon 3 Silos, składa się z 10 odcinków. Premiera pierwszego miała miejsce wczoraj, 3 lipca. Każdy kolejny zasili serwis w piątek. 

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Źródła zdjęć: Apple TV, howdidwelosethisworld.com
Źródła tekstu: Apple TV, myapple.pl