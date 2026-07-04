Nie uwierzycie. Apple uruchomiło stronę do promowania swojego hitu

"Silos" nazwa, która brzmi dumnie

"Silos" miał swoją pierwszą premierę na Apple TV, w 2023 roku i niewiele czasu potrzebował, aby stać się jednym z najpopularniejszych seriali w kategorii science-fiction na platformie. Teraz, w związku z premierą 3. sezonu "Silosa" (miała miejsce wczoraj, 3 lipca)media rozpisują się o nim ponownie. Ale to nie wszystko. Apple, właśnie z tej okazji, przygotowało specjalną stronę internetową promującą nowe odcinki hitu.

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Wizja świata, w którym powierzchnia Ziemi zmieniła się w toksyczne pustkowie, a ostatni ocaleni ludzie żyją w podziemiu, jak widać wzmaga kreatywność nawet samej platformy. A trzeci sezon jest szczególny - chce rzucić światło na historię powstania tytułowego silosu. W związku z tym, osobna witryna internetowa jak najbardziej mu się należy.

Promocyjna strona została utworzona przez Apple i nosi dość oryginalną nazwę howdidwelosethisworld.com. Pozwala ona fanom serialu wczuć się w rolę prawdziwych detektywów, dając im dostęp do wirtualnego komputera. To właśnie w nim znajdziemy, różnego rodzaju dokumenty, pochodzące ze świata serialowego. Znajdziemy w nich także kilka kluczowych informacji odnośnie kolejnych odcinków serii.