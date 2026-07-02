Telewizja i VoD

Prime Video z najgorętszym horrorem tego lata. Taka nowość w lipcu

Prime Video nie zamierza odpuszczać ani na chwilę. Wręcz przeciwnie, wakacje to czas, kiedy chce jeszcze bardziej zatrząść widzami i zatrzymać ich jak najdłużej przed ekranem telewizora. Dla wszystkich tych, którzy uwielbiają thrillery survivalowe, ma nie lada gratkę - "Usta Diabła". Trzeba przyznać, że szykuje się naprawdę intensywny seans.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 14:19
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Prime Video z najgorętszym horrorem tego lata. Taka nowość w lipcu
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"Usta Diabła" to jak dostać obuchem po głowie

A wszystko zaczyna się niewinnie, jak we wszystkich tego typu filmach. Mamy to pięknych młodych ludzi, malownicze widoki oraz sielankową atmosferę rodem z filmów dla młodzieży. Pięcioro przyjaciół wyrusza w ostatnią przygodę wzdłuż zachwycającego wybrzeża Tajlandii. Młodzi ludzie pragną ostatnich emocji, zanim "rozpoczną prawdziwe życie". I co robią? Wykupują wakacyjną wycieczkę. Zapisują się na pływanie z przewodnikiem przed odległy system jaskiń zwany jako "Usta Diabła", cud natury, który zapiera turystom dech w piersiach. Jak się okazuje, ma także swoje drugie, przerażające oblicze.

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Okazuje się, że tydzień wcześniej niespodziewana burza zalała jaskinię morskimi stworzeniami. Nie wszystkie z nich zginęły w słodkiej wodzie. Coś strasznego przetrwało i rozpoczęło polowanie. I od tego momentu, widzowie nie mają ani chwili wytchnienia. Przetrwanie staje się brutalną grą i walką o życie, i to dla widzów o mocnych nerwach.

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"Usta Diabła" premiera 29 lipca 2026 na Prime Video

Jedno jest pewne - miłośnicy horrorów oraz filmu z serii "Szczęki" będą zachwyceni. Co więcej, może to być najgorętszy horror tego lata. Jak to zapowiada sam zwiastun. 

Za reżyserię zabrał się Jeff Wadlow, twórca "Prawda czy wyzwanie" oraz "Imaginary". Produkcja otrzymała kategorię wiekową PG-13, ze względu na brutalne sceny i wulgarny język. 

Ci, którzy nie mogą się doczekać tak wielkiej dawki akcji oraz przerażających scen z udziałem rekinów, mogą sięgnąć po film z tego samego gatunku: "Alfa" z nieustraszoną Charlize Theron w roli głównej. 

Wentylator Raven
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Źródła zdjęć: Prime Video
Źródła tekstu: Prime Video