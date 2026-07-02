Pilnie zaktualizuj Google Chrome. Kilkaset zagrożeń dla użytkownika

Wiele osób może się zastanawiać - kto jeszcze korzysta z Google Chrome? No to spieszę z wyjaśnieniami. Większość z was. Według danych statcounter Chrome wciąż pozostaje zdecydowanie najpopularniejszą przeglądarką na świecie z udziałem na poziomie aż 69,5 proc. Dlatego tak ważne jest, aby zaktualizować program.

Dalsza część tekstu pod wideo

Pilna aktualizacja Google Chrome

Nowa wersja Google Chrome, oznaczona jako 150.0.7871.46/47 dla Windowsa i macOS oraz 150.0.7871.46 dla Linuxa, naprawia niemal 400 luk w zabezpieczeniach. Z tego 358 zostało wykrytych przez Google, a 24 przez niezależnych badaczy, którzy zostali z tego tytułu nagrodzeni kwotą 90 tys. dolarów.

Co więcej, aż 15 z nich to krytyczne zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników. Kolejne 67 zostało sklasyfikowanych jako poważne, 169 jako średnie i 131 jako niskie zagrożenie.