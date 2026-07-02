Oprogramowanie

Pilnie zaktualizuj Google Chrome. Kilkaset zagrożeń dla użytkownika

Powinieneś jak najszybciej zaktualizować przeglądarkę Google Chrome. Nowa wersja łata aż 382 luki w zabezpieczeniach, w tym aż 15 krytycznych.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 11:09
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Pilnie zaktualizuj Google Chrome. Kilkaset zagrożeń dla użytkownika
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Wiele osób może się zastanawiać - kto jeszcze korzysta z Google Chrome? No to spieszę z wyjaśnieniami. Większość z was. Według danych statcounter Chrome wciąż pozostaje zdecydowanie najpopularniejszą przeglądarką na świecie z udziałem na poziomie aż 69,5 proc. Dlatego tak ważne jest, aby zaktualizować program.

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Pilna aktualizacja Google Chrome

Nowa wersja Google Chrome, oznaczona jako 150.0.7871.46/47 dla Windowsa i macOS oraz 150.0.7871.46 dla Linuxa, naprawia niemal 400 luk w zabezpieczeniach. Z tego 358 zostało wykrytych przez Google, a 24 przez niezależnych badaczy, którzy zostali z tego tytułu nagrodzeni kwotą 90 tys. dolarów.

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Co więcej, aż 15 z nich to krytyczne zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników. Kolejne 67 zostało sklasyfikowanych jako poważne, 169 jako średnie i 131 jako niskie zagrożenie.

W większości przypadku Google Chrome zaktualizuje się automatycznie. Jeśli tak się nie stało, to możecie zrobić to na własną rękę. W tym celu wystarczy kliknąć ustawienia, a następnie zakładkę "O Google Chrome". Program automatycznie zacznie sprawdzać dostępność nowszej wersji i w razie potrzeby pobierze aktualizację.

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Źródła zdjęć: aileenchik / Shutterstock.com
Źródła tekstu: PCWorld