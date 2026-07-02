Lidl rzucił promocję na rower elektryczny. Jest w cenie składaka

Rower elektryczny Crivit Urban

Lidl wrzucił promocję na uniwersalny, miejski rower elektryczny. Dzięki niskiej ramie (50 cm) typu low entry mogą z niego korzystać zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Do tego ma on koła o średnicy 27,5 cala oraz masę zaledwie 24 kg. Dla wielu osób będzie to idealna propozycja.

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Rower ma akumulator z ogniwami LG o pojemności 355 Wh (10 Ah / 36 V). Można go ładować na rowerze lub po wyjęciu z pojazdu. Producent deklaruje, że czas ładowania to około 5,5 godz.

Sprzęt charakteryzuje się mocą 250 W i momentem obrotowy 40 nm. Silnik Ananda M131SD znajduje się w piaście tylnego koła i pozwala na osiągnięcie prędkości maksymalnej 25 km/h. Do tego rower wyposażony jest w 7-biegową przerzutkę Shimano Tourney, hamulce tarczowe Tektro MD-M280 oraz siodełko Crivit. Maksymalna, dopuszczalna waga użytkownika to 96 kg (z bagażem).