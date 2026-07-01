Koniec gotówki? Władze wprowadziły nakaz jej przyjmowania

Kilka lat temu w Szwecji bardzo poważnie podchodzono do pomysłu całkowitego porzucenia gotówki. Miała ją zastąpić cyfrowa korona, Szwecja chciała się przenieść w XXI wiek bez reliktów przeszłości. Aż nadszedł dzień pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę i głośniej wybrzmiały pytania o kwestie bezpieczeństwa kraju.

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Bank Szwecji zmienia podejście i promuje gotówkę

Apteki i sklepy w Szwecji od dzisiaj muszą przyjmować od klientów gotówkę. Można ją także deponować w bankach. Nam może się to wydawać abstrakcyjne, ale szwedzkie władze musiały zainterweniować, by te rzeczy stały się faktem. Wdrożenie nowych przepisów nie oznacza oczywiście, że zaraz wszyscy Szwedzi porzucą cyfrowe płatności i ponownie będą wypychać portfele koronami. Ale gdy już pojawią się z nimi przy kasie, mogą być pewni, że sprzedawca nie odmówi im transakcji.

Ta zmiana jest częścią większej układanki. Kilka miesięcy temu Bank Szwecji zalecił obywatelom posiadanie gotówki w domu. Kwota jest nieduża: 1 tys. koron, co w przeliczeniu daje kilkaset złotych. Para powinna mieć mniej niż równowartość 1 tys. zł. Trudno uznać to za poważne zasoby, szczególnie w Szwecji. Ważniejsze jest jednak samo przypominanie Szwedom, że gotówka ma swoje atuty. I wciąż jest dostępna.

Wojna otworzyła Szwedom oczy. I portfele