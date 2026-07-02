Polacy nękani coraz częściej. "Telefon z taką prośbą to znak"
Policja postanowiła zaapelować do Polaków i ostrzec ich przed oszustami, podającymi się za policjantów, bądź pracowników banków. Choć mamy do czynienia z różnymi metodami działania, ich cel jest jeden - pieniądze.
Taki telefon to znak
Policja przypomina, że pracownicy banku, ani funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazanie im pieniędzy. Jeżeli otrzymamy telefon z taką właśnie prośbą, to jasny znak, że mamy do czynienia z oszustami. Nie ułatwiajmy im życia. Wręcz przeciwnie, zamiast wpadać w panikę i wykonywać posłusznie ich polecenia - przypomnijmy sobie najważniejsze zasady bezpieczeństwa. I co najważniejsze - wprowadźmy je w życie, kiedy dostaniemy taki telefon.
Policja przypomina:
- Żaden funkcjonariusz nie zadzwoni do Ciebie z informacją o prowadzonej tajnej akcji.
- Policja nigdy nie poprosi Cię o przekazanie komuś pieniędzy - ani w formie przelewu na podane konto, ani też o pozostawienie gotówki w umówionym miejscu.
- Jeśli ktokolwiek przez telefon poprosi się o przekazanie pieniędzy, jedyne co możesz zrobić w takiej sytuacji - to rozłączyć się.
- Zawsze w takiej sytuacji skontaktuj się z rodziną, bliskimi osobami i upewnij się, czy faktycznie znalazły się w potrzebie i potrzebują pomocy finansowej.
- W przypadku zaciągnięcia kredytu przez nieznajomego na twoje dane, zadzwoń samodzielnie do banku i wyjaśnij całą sprawę.
- Nigdy nie podawaj swoich danych personalnych, adresowych, haseł do kont bankowych, ani innych informacji odnośnie swoich oszczędności.
Policja apeluje także o to, aby nie być obojętnym i ostrzegać swoich krewnych, szczególnie osoby starsze. Dobrym sposobem jest ustalenie tzw. rodzinnego hasła, dzięki któremu będziemy pewni, czy osoba z którą rozmawiamy przez telefon jest naprawdę naszą rodziną.