Bezpieczeństwo

Polacy nękani coraz częściej. "Telefon z taką prośbą to znak"

Policja postanowiła zaapelować do Polaków i ostrzec ich przed oszustami, podającymi się za policjantów, bądź pracowników banków. Choć mamy do czynienia z różnymi metodami działania, ich cel jest jeden - pieniądze. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:52
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Polacy nękani coraz częściej. "Telefon z taką prośbą to znak"
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Taki telefon to znak

Policja przypomina, że pracownicy banku, ani funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazanie im pieniędzy. Jeżeli otrzymamy telefon z taką właśnie prośbą, to jasny znak, że mamy do czynienia z oszustami. Nie ułatwiajmy im życia. Wręcz przeciwnie, zamiast wpadać w panikę i wykonywać posłusznie ich polecenia - przypomnijmy sobie najważniejsze zasady bezpieczeństwa. I co najważniejsze - wprowadźmy je w życie, kiedy dostaniemy taki telefon. 

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Policja przypomina:

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  • Żaden funkcjonariusz nie zadzwoni do Ciebie z informacją o prowadzonej tajnej akcji. 
  • Policja nigdy nie poprosi Cię o przekazanie komuś pieniędzy - ani w formie przelewu na podane konto, ani też o pozostawienie gotówki w umówionym miejscu.
  • Jeśli ktokolwiek przez telefon poprosi się o przekazanie pieniędzy, jedyne co możesz zrobić w takiej sytuacji - to rozłączyć się.
  • Zawsze w takiej sytuacji skontaktuj się z rodziną, bliskimi osobami i upewnij się, czy faktycznie znalazły się w potrzebie i potrzebują pomocy finansowej.
  • W przypadku zaciągnięcia kredytu przez nieznajomego na twoje dane, zadzwoń samodzielnie do banku i wyjaśnij całą sprawę. 
  • Nigdy nie podawaj swoich danych personalnych, adresowych, haseł do kont bankowych, ani innych informacji odnośnie swoich oszczędności.

Policja apeluje także o to, aby nie być obojętnym i ostrzegać swoich krewnych, szczególnie osoby starsze. Dobrym sposobem jest ustalenie tzw. rodzinnego hasła, dzięki któremu będziemy pewni, czy osoba z którą rozmawiamy przez telefon jest naprawdę naszą rodziną. 

Wentylator Zelmer
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Źródła zdjęć: RollingCamera / Shutterstock
Źródła tekstu: mazowiecka.policja.gov.pl