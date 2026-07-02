Polacy nękani coraz częściej. "Telefon z taką prośbą to znak"

Taki telefon to znak

Policja przypomina, że pracownicy banku, ani funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazanie im pieniędzy. Jeżeli otrzymamy telefon z taką właśnie prośbą, to jasny znak, że mamy do czynienia z oszustami. Nie ułatwiajmy im życia. Wręcz przeciwnie, zamiast wpadać w panikę i wykonywać posłusznie ich polecenia - przypomnijmy sobie najważniejsze zasady bezpieczeństwa. I co najważniejsze - wprowadźmy je w życie, kiedy dostaniemy taki telefon.