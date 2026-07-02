Płatności bezgotówkowe

To będzie trudny weekend dla klientów Erste. Może być nerwowo

Erste Bank właśnie uprzedził swoich klientów, że czeka ich weekend pełen utrudnień. Ma to związek z zaplanowaną na 4 i 5 lipca przerwą, potrzebną do tego, aby rozwijać bankowość i poprawiać komfort korzystania z usług. Oto, na jakie niedogodności się należy przygotować. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:38
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To będzie trudny weekend dla klientów Erste. Może być nerwowo
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Erste Bank ogłosił przerwę 4 i 5 lipca 2026

Prace rozwojowe są niezbędne do tego, aby bank dbał o bezpieczeństwo naszych pieniędzy oraz dostarczał nam jak najlepszą jakość usług. Tego typu prace, wymagające wyłączenia bankowości internetowej oraz mobilnej, najlepiej przeprowadzać podczas weekendu, w godzinach nocnych. Wszystko po to, aby jak najmniej zaburzać rytm korzystania z usług banku. I to właśnie wydarzy się w nadchodzący weekend - aplikacja mobilna nie będzie w ogóle dostępna z soboty na niedzielę, w godzinach od 23:00 do 4:45. Od 4:45 do 6:00 sprawdzić będzie można już stan konta oraz historię transakcji sprzed przerwy. Ale lepiej dać bankowi czas - a swój własny przeznaczyć na spokojny sen. 

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Przerwa w Erste. Co i kiedy nie będzie działało?

W godzinach od 23:00 do 6:00 nie będą działały także: bankowość internetowa, przelewy zwykłe i natychmiastowe, a także nastąpią problemy w kwestii płatności w sklepach internetowych (Przelew24). Klienci Erste nie skorzystają w tym czasie z BLIK-a, ani z usług Kantoru Erste. 

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Warto mieć na uwadze fakt, że w trakcie trwania całej przerwy, będą działały karty. Można będzie nimi płacić w sklepach i internecie, a także korzystać z nich w bankomatach. 

Wentylator Raven z funkcją grzania
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Źródła zdjęć: MOZCO / Shutterstock
Źródła tekstu: Erste Bank Polska