Gry

To koniec. PlayStation odbiera graczom pudełka

To jedna z największych zmian w historii PlayStation. Sony oficjalnie potwierdziło, że wkrótce pożegna się z fizycznymi wydaniami gier. Decyzja ma wejść w życie już za kilkanaście miesięcy.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 19:10
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To koniec. PlayStation odbiera graczom pudełka
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Cyfrowa przyszłość PlayStation

Sony Interactive Entertainment poinformowało, że od stycznia 2028 roku wszystkie nowe gry na konsole PlayStation będą dostępne wyłącznie w wersji cyfrowej. Oznacza to koniec produkcji płyt z nowymi tytułami. Gry będzie można kupić w PlayStation Store lub u sprzedawców detalicznych, ale już tylko jako kody do pobrania.

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Japońska firma tłumaczy tę decyzję zmianą preferencji graczy. Coraz więcej osób wybiera dystrybucję cyfrową zamiast fizycznych nośników. Według Sony to naturalny kierunek, który odzwierciedla sposób, w jaki dziś konsumujemy rozrywkę.

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Co z obecnymi grami na płytach?

Sony podkreśla, że zmiana nie dotyczy tytułów, które już trafiły na rynek lub zostaną wydane przed 2028 rokiem. Te nadal będą dostępne w wersjach pudełkowych. W praktyce oznacza to, że fizyczne wydania nie znikną od razu, ale ich era zostanie formalnie zamknięta.

Nie ma też informacji o wycofaniu napędów z konsol czy ograniczenia wsparcia dla już kupionych płyt. Gracze, którzy posiadają kolekcje, nadal będą mogli z nich korzystać.

To koniec. PlayStation odbiera graczom pudełka

Dlaczego Sony podejmuje taką decyzję?

Japoński gigant wskazuje na wyraźny trend rynkowy. Sprzedaż cyfrowa od lat rośnie, a fizyczne nośniki tracą na znaczeniu. Dystrybucja cyfrowa jest tańsza, szybsza i wygodniejsza zarówno dla wydawców, jak i graczy.

Sony zaznacza również, że chce skupić zasoby na rozwoju nowych sposobów dostępu do gier. Chodzi między innymi o usprawnienie PlayStation Store i dalsze inwestycje w cyfrowy ekosystem.

Decyzja Sony budzi mieszane reakcje. Dla części graczy to wygoda i koniec problemów z płytami. Inni wskazują na brak możliwości odsprzedaży gier czy ograniczoną kontrolę nad zakupioną zawartością.

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Sony PlayStation 5 Slim
Sony PlayStation 5 Slim Digital
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telepolis
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Źródła zdjęć: Mehaniq / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Sony