To koniec. PlayStation odbiera graczom pudełka

Cyfrowa przyszłość PlayStation

Sony Interactive Entertainment poinformowało, że od stycznia 2028 roku wszystkie nowe gry na konsole PlayStation będą dostępne wyłącznie w wersji cyfrowej. Oznacza to koniec produkcji płyt z nowymi tytułami. Gry będzie można kupić w PlayStation Store lub u sprzedawców detalicznych, ale już tylko jako kody do pobrania.

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Japońska firma tłumaczy tę decyzję zmianą preferencji graczy. Coraz więcej osób wybiera dystrybucję cyfrową zamiast fizycznych nośników. Według Sony to naturalny kierunek, który odzwierciedla sposób, w jaki dziś konsumujemy rozrywkę.

Co z obecnymi grami na płytach?

Sony podkreśla, że zmiana nie dotyczy tytułów, które już trafiły na rynek lub zostaną wydane przed 2028 rokiem. Te nadal będą dostępne w wersjach pudełkowych. W praktyce oznacza to, że fizyczne wydania nie znikną od razu, ale ich era zostanie formalnie zamknięta.

Nie ma też informacji o wycofaniu napędów z konsol czy ograniczenia wsparcia dla już kupionych płyt. Gracze, którzy posiadają kolekcje, nadal będą mogli z nich korzystać.

Dlaczego Sony podejmuje taką decyzję?

Japoński gigant wskazuje na wyraźny trend rynkowy. Sprzedaż cyfrowa od lat rośnie, a fizyczne nośniki tracą na znaczeniu. Dystrybucja cyfrowa jest tańsza, szybsza i wygodniejsza zarówno dla wydawców, jak i graczy.

Sony zaznacza również, że chce skupić zasoby na rozwoju nowych sposobów dostępu do gier. Chodzi między innymi o usprawnienie PlayStation Store i dalsze inwestycje w cyfrowy ekosystem.