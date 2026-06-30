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Zdjęcia do wyczekiwanego serialu przerwane. Powód? Kontuzja i szpital

Trzecia część "Wednesday" to jeden z najbardziej wyczekiwanych seriali ever. Świadczy o tym chociażby fakt, że sam zwiastun z przedstawieniem obsady, na ten moment, obejrzało 2.4 mln użytkowników. Niestety, zdjęcia do tego serialu zostały gwałtownie przerwane. Pojawiły się trudności.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 13:28
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Zdjęcia do wyczekiwanego serialu przerwane. Powód? Kontuzja i szpital
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Zdjęcia do 3 sezonu Wednesday nieoczekiwanie przerwane

Oparty na tytułowej członkini rodu Adamsów, hitowy serial Netflixa napotkał nieoczekiwane trudności. Według doniesień "The Sun", zdjęcia, które miały odbyć się jutro (we środę) w Dublinie, w Irlandii, zostały wstrzymane. Powód? Debiutująca w trzecim sezonie serialu Eva Green doznała kontuzji nogi na początku tego miesiąca. Podobno, cała produkcja musiała zostać przełożona, aby dostosować się do leczenia Green w szpitalu i jej późniejszej rekonwalescencji. Ale dobra wiadomość jest taka, że 45-letnia aktorka wraca do zdrowia. 

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Przypomnijmy, że w listopadzie ubiegłego roku, potwierdzono, że Green dołączyła do obsady Wednesday w roli ciotki Ophelii Frump, siostry Morticii Addams. Aktorka jest dobrze znana fanom przygód Jamesa Bonda - a konkretnie, części "Casino Royale". Ophelia jest bohaterką, która z pewnością nada kolorytu trzeciej serii. Nie bez powodu, była hospitalizowana w szpitalu psychiatrycznym Willow Hill. My poznamy ją w momencie, kiedy uciekła ze szpitala i obrała sobie za cel Wednesday. 

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Drugi sezon zakończył się tajemniczym kadrem, zdradzającym fakt, że Ophelia jest przetrzymywana w celi w rezydencji Hester. Widzimy ją w momencie, kiedy pisze na ścianie krwią napis: "Wednesday musi umrzeć". Premiera trzeciego sezonu miała odbyć się wiosną lub wczesnym latem przyszłego roku. Zobaczymy, czy kontuzja wpłynie na opóźnienie całego przedsięwzięcia. 

Maszynka do lodów
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Źródła zdjęć: Netflix
Źródła tekstu: Netflix, screenrant.com, The Sun