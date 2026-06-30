Gorący hit Apple TV, idealny na lato. Zdetronizuje Teda Lasso?

The Dink - nic lepszego nie zobaczycie w te wakacje

Jeśli chcecie kino lekkie, łatwe i przyjemne. "The Dink" to nic innego, jak nowa komedia sportowa. Za reżyserię odpowiada Josh Greenbaum, a najnowszy zwiastun ujawnia zarys fabuły i daje widzom, tym razem, dużą dawkę tenisa. Głównym bohaterem jest Dusty Boyd, który przez znajomych zwany jest "Młotem". Najwyraźniej, nie bez powodu. Jest on zupełnie przeciętnym tenisistą, któremu nie wiedzie się w życiu jakoś najlepiej i nie osiąga żadnych sukcesów. Dusty ma jeden cel - chce uratować przed upadkiem klub sportowy i tym samym, zaplusować w oczach ojca i kolegów. W związku z tym, decyduje się na kontrowersyjny krok (z punktu widzenia tradycyjnego tenisa), który jest ewenementem w świecie sportowym. Ale to właśnie na nim opiera się fabuła serialu.