Gorący hit Apple TV, idealny na lato. Zdetronizuje Teda Lasso?
Apple TV to nie tylko bogata oferta fantasy. Platforma coraz częściej sięga po produkcje komediowe. Już niebawem - 24 lipca - na Apple TV trafi film "The Dink", który zabierze widzów do świata sportu, ale też pozwoli pośmiać się do rozpuku, angażując w osobiste perypetie bohaterów.
The Dink - nic lepszego nie zobaczycie w te wakacje
Jeśli chcecie kino lekkie, łatwe i przyjemne. "The Dink" to nic innego, jak nowa komedia sportowa. Za reżyserię odpowiada Josh Greenbaum, a najnowszy zwiastun ujawnia zarys fabuły i daje widzom, tym razem, dużą dawkę tenisa. Głównym bohaterem jest Dusty Boyd, który przez znajomych zwany jest "Młotem". Najwyraźniej, nie bez powodu. Jest on zupełnie przeciętnym tenisistą, któremu nie wiedzie się w życiu jakoś najlepiej i nie osiąga żadnych sukcesów. Dusty ma jeden cel - chce uratować przed upadkiem klub sportowy i tym samym, zaplusować w oczach ojca i kolegów. W związku z tym, decyduje się na kontrowersyjny krok (z punktu widzenia tradycyjnego tenisa), który jest ewenementem w świecie sportowym. Ale to właśnie na nim opiera się fabuła serialu.
To nie jest typowy film o tenisie
Jak wiadomo, bohater robi coś radykalnego - z gry w tenisa przerzuca się na grę w pickleballa, co staje się motorem napędowym całej historii.
Co ciekawe, na ekranie zobaczymy istną mieszankę aktorów komediowych oraz postaci ze świata sportu. W roli "Młota: wystąpił Jake Johnson, a w pozostałych rolach zobaczymy: Eda Harrisa, Patton Oswalt, Mary Steenburgen oraz Bena Stilera. W filmie pojawi się także legenda tenisa - Andy Roddick.
Premiera "The Dink" odbędzie się 24 lipca na platformie Apple TV.