Polacy obejrzą nagrodzony kryminał. 6 odcinków, po których trudno się pozbierać

Irreversible. Kryminał inny niż amerykańskie produkcje

Serial zdobył liczne nagrody i nominacje w różnych prestiżowych plebiscytach. Lista ich jest naprawdę długa, m.in. Golden Globes Portugal 2025, Sophia Awards 2025 i Autores Awards 2025. Teraz rusza na podbój innych europejskich krajów. To już, samo w sobie, stanowi solidny punkt zaczepienia, aby po niego sięgnąć. Teraz, mają okazję zobaczyć go także polscy widzowie i to już w poniedziałek, 29 czerwca. Produkcja przedstawia losy psycholożki Julii Mendes i inspektora Pedro Sousy, którzy dostają zadanie rozwiązania śmierci nastolatki nękanej przez kolegów ze szkoły. Jak widać, twórcy serialu nie boją się trudnych, współczesnych tematów. Jedno jest pewne - widz nie będzie się nudził, tutaj każdy ma coś do ukrycia.

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Reżyserem i scenarzystą serialu "Irreversible" jest jeden z najbardziej cenionych portugalskich twórców filmowych - Bruno Gascon ("Shadow", "Tower").

"Irreversible" kilka słów o fabule

Serial „Irreversible” zabiera nas do nadmorskiego miasteczka w Portugalii, gdzie mieszka nastoletnia Luise. Dziewczyna jest prześladowana przez rówieśników ze szkoły. Nic nie zwiastuje tragedii, która niebawem się wydarzy - Luise próbuje ignorować zaczepki i ufa jedynie swojej najlepszej przyjaciółce, Sarze, która wdaje się nawet w bójkę, by ją bronić. Niedługo po tym zdarzeniu ciało Luise zostaje odnalezione na plaży, a jej bliscy pogrążają się w żałobie. Najmocniej stratę przeżywa jednak Sara, która spędzała z Luise każdą wolną chwilę. Nie może pogodzić się z tragedią i mierzy się z poważnym kryzysem psychicznym.