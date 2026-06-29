Pekao z ofertą nie do odrzucenia. Można korzystać do 20 sierpnia 2026

Bank Pekao umie w promocje. Oszczędzanie, które się opłaca

Tym razem, bank Pekao oferuje na swojej stronie promocję dla nowych klientów, którzy dysponują saldami do 5 tysięcy złotych, Wystarczy spełnić warunki promocji i założyć lokatę z oprocentowaniem stałym 3,4% w skali roku na 3 miesiące. Kwota o której mowa to przedział od 5000 do 100 000 złotych.

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Pekao "Lokuj z nami - edycja IV"

Tego typu oferty cieszą się naprawdę sporym uznaniem, zatem bank robi tego typu akcję już po raz czwarty. Jak podaje na swojej stronie Pekao, do promocji można przystąpić do 20 sierpnia.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby przystąpić do promocji Pekao?

Należy mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

Nie posiadać konta (od 1 marca do 15 czerwca 2026) lub mieć rachunki, na których średnie miesięczne saldo nie było wyższe niż 5000 zł.

Mieć konto osobiste w złotówkach w Pekao lub otworzyć Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium.

Posiadać kartę debetową lub kredytową z Żubrem (albo taką założyć).

Wyrazić zgody wymagane marketingowe.