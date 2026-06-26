Pekao nie żartuje. Jeszcze przez 4 dni można dostać 4200 zł
Konto firmowe w Pekao? To naprawdę może być dobry pomysł. Bank, aby przyciągnąć jeszcze większą liczbę klientów obiecuje premię do 4200 złotych oraz 4,5% w skali roku na Koncie Oszczędnościowym Biznes. To się naprawdę opłaca, ale warto się pospieszyć. Zostało niewiele dni, aby skorzystać z tej promocji.
4200 złotych jeszcze przed 4 dni
Każdy kto myśli o założeniu firmy, musi podjąć decyzję, w którym banku założy sobie konto. Tu z pomocą przychodzi Bank Pekao. Na ten moment, trwa w nim świetna promocja, która gwarantuje 4200 zł premii za codzienne aktywności. Już na sam start za samo zdalne otwarcie Konta Biznes z Żubrem (z kartą Mastercard), nowi klienci dostają 200 zł w prezencie. Oferta banku dotyczy osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Warto się jednak pospieszyć, aby oferta nie umknęła nam sprzed nosa. Zostały jeszcze tylko cztery dni, aby z niej skorzystać. Promocja trwa do 30 czerwca 2026.
Promocja w Pekao. Zwroty za codzienne aktywności
- Pekao obiecuje do 2000 zł zwrotu za transakcje bezgotówkowe kartą lub telefonem i zegarkiem, za pośrednictwem portfeli cyfrowych Google Pay, Garmin Pay lub Apple Pay, za łączną kwotę min. 500 zł miesięcznie.
- Do 800 zł za zawarcie umowy o terminal płatniczy banku i przyjęcie na nim płatności.
- 600 zł za uruchomienie limitu kredytowego na min. 5000 zł.
- 600 zł za zawarcie umowy leasingu i wykonanie z konta spłaty raty leasingowej na Pekao Leasing.
Szczegółowy regulamin promocji zamieszczony jest na stronie banku. Oferta ważna jest do końca czerwca 2026.