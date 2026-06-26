Pekao nie żartuje. Jeszcze przez 4 dni można dostać 4200 zł

4200 złotych jeszcze przed 4 dni

Każdy kto myśli o założeniu firmy, musi podjąć decyzję, w którym banku założy sobie konto. Tu z pomocą przychodzi Bank Pekao. Na ten moment, trwa w nim świetna promocja, która gwarantuje 4200 zł premii za codzienne aktywności. Już na sam start za samo zdalne otwarcie Konta Biznes z Żubrem (z kartą Mastercard), nowi klienci dostają 200 zł w prezencie. Oferta banku dotyczy osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Warto się jednak pospieszyć, aby oferta nie umknęła nam sprzed nosa. Zostały jeszcze tylko cztery dni, aby z niej skorzystać. Promocja trwa do 30 czerwca 2026.