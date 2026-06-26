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Pekao nie żartuje. Jeszcze przez 4 dni można dostać 4200 zł

Konto firmowe w Pekao? To naprawdę może być dobry pomysł. Bank, aby przyciągnąć jeszcze większą liczbę klientów obiecuje premię do 4200 złotych oraz 4,5% w skali roku na Koncie Oszczędnościowym Biznes. To się naprawdę opłaca, ale warto się pospieszyć. Zostało niewiele dni, aby skorzystać z tej promocji.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:14
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Pekao nie żartuje. Jeszcze przez 4 dni można dostać 4200 zł
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4200 złotych jeszcze przed 4 dni

Każdy kto myśli o założeniu firmy, musi podjąć decyzję, w którym banku założy sobie konto. Tu z pomocą przychodzi Bank Pekao. Na ten moment, trwa w nim świetna promocja, która gwarantuje 4200 zł premii za codzienne aktywności. Już na sam start za samo zdalne otwarcie Konta Biznes z Żubrem (z kartą Mastercard), nowi klienci dostają 200 zł w prezencie. Oferta banku dotyczy osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Warto się jednak pospieszyć, aby oferta nie umknęła nam sprzed nosa. Zostały jeszcze tylko cztery dni, aby z niej skorzystać. Promocja trwa do 30 czerwca 2026.

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Promocja w Pekao. Zwroty za codzienne aktywności

  • Pekao obiecuje do 2000 zł zwrotu za transakcje bezgotówkowe kartą lub telefonem i zegarkiem, za pośrednictwem portfeli cyfrowych Google Pay, Garmin Pay lub Apple Pay, za łączną kwotę min. 500 zł miesięcznie. 
  • Do 800 zł za zawarcie umowy o terminal płatniczy banku i przyjęcie na nim płatności.
  • 600 zł za uruchomienie limitu kredytowego na min. 5000 zł.
  • 600 zł za zawarcie umowy leasingu i wykonanie z konta spłaty raty leasingowej na Pekao Leasing. 

Szczegółowy regulamin promocji zamieszczony jest na stronie banku. Oferta ważna jest do końca czerwca 2026. 

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Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: pekao.com.pl