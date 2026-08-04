PKO BP ostrzega, w upały nie zadziała coś jeszcze

Wyjątkowo lakoniczny komunikat

O ile przeważnie komunikaty PKO Banku Polskiego przynoszą szczegółowy wykaz braku dostępności usług, o tyl tym razem instytucja pozostawia swoim klientom wiele domysłów. Niby to tylko niedziałająca aplikacja, ale jednocześnie bank apeluje:

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Jeśli możesz, wszystkie ważne transakcje zrób wcześniej.

Jedno jest pewne, kluczowa aplikacja banku przestanie działać na 4 godziny, od godziny 22:00 w środę 5 sierpnia do godziny 2:00 we czwartek 6 sierpnia. Skala realnych utrudnień dla klientów jest natomiast dość trudna do oszacowania.