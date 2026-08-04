PKO BP ostrzega, w upały nie zadziała coś jeszcze
Dział komunikacji PKO Banku Polskiego, największego z polskich banków, z którego korzysta ponad 12,5 mln Polaków, ostrzega przed datami 5 i 6 sierpnia. Lepiej się przygotować.
Wyjątkowo lakoniczny komunikat
O ile przeważnie komunikaty PKO Banku Polskiego przynoszą szczegółowy wykaz braku dostępności usług, o tyl tym razem instytucja pozostawia swoim klientom wiele domysłów. Niby to tylko niedziałająca aplikacja, ale jednocześnie bank apeluje:
Jeśli możesz, wszystkie ważne transakcje zrób wcześniej.
Jedno jest pewne, kluczowa aplikacja banku przestanie działać na 4 godziny, od godziny 22:00 w środę 5 sierpnia do godziny 2:00 we czwartek 6 sierpnia. Skala realnych utrudnień dla klientów jest natomiast dość trudna do oszacowania.
Dobrą wiadomością jest przy tym fakt, że prace modernizacyjne nie są prowadzone tym razem dla wszystkich aplikacji PKO Banku Polskiego w tym samym czasie. Oznaczać to może kolejne tego typu komunikaty w najbliższym czasie. Obecny komunikat zakresem obejmuje jedynie aplikację mobilną iPKO biznes.