Rekordy na warszawskiej giełdzie. Tego nie było od niemal 20 lat

Popularne powiedzonko giełdowe głosi "Sell in May and go away", czyli sprzedaj w maju i odejdź. W myśl tej zasady należy pozbyć się akcji późną wiosną i wrócić na rynek jesienią. Dlaczego? Bo wakacje uznawane są za kiepski moment do inwestowania. Ruch na rynku ma być niewielki i zdominowany przez spadki. Tyle "teoria". Praktyka pokazuje, że giełda potrafi pozytywnie zaskoczyć także podczas upalnych dni.

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Indeksy GPW na historycznych poziomach

Indeks WIG20 znalazł się na poziomie powyżej 3960 punktów podczas dzisiejszej sesji. Tym samym udało się przebić historyczne maksimum wynoszące nieco ponad 3940 punktów. Co istotne, poprzedni rekord zarejestrowano w ostatnich dniach października 2007 roku. Mowa zatem o wyniku sprzed blisko 19 lat. Niektórzy obserwatorzy rynku zapewne przestali już wierzyć w to, że indeks największych rodzimych spółek kiedykolwiek przebije ten próg.

Na nowych szczytach znalazł się też WIG, który zdołał dobić do wyniku niemal 148,8 tys. punktów. Najwyższy poziom w historii osiągnął także WIG40, który dobił do pułapu 10,333 punktów. Indeks WIG80 również ma za sobą rekordy, chociaż w tym przypadku notowano je kilka tygodni temu. Czas pokaże, czy na tych poziomach indeksy zatrzymają się na dłużej.

Okoliczności nie sprzyjają. Giełda w Warszawie rośnie

Warto odnotować, że wzrosty notowane są w dość niesprzyjających warunkach. Za naszą wschodnią granicą kolejny rok prowadzona jest wojna i niewiele wskazuje na to, by niebawem miała się ona zakończyć. Konflikt na Bliskim Wschodzie mocno oddziałuje na ceny paliw, co zazwyczaj negatywnie wpływa na rynki. Także i w tym przypadku nie ma jasności, kiedy należy się spodziewać unormowania sytuacji. W szybkim tempie rośnie zadłużenie kraju, najważniejsze problemy nie są rozwiązywane. Mimo to giełda w Warszawie rośnie.