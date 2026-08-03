Tego laptopa kupisz dziś aż 800 zł taniej. Specyfikacja budzi kontrowersje

A jest nim Dell DC14250, który może być Wasz aż 800 zł taniej, czyli za 2199 zł. Jest to zgrabna konstrukcja, która świetnie sprawdzi się u każdego, kto dużo przemieszcza się ze swoim sprzętem, a jednocześnie nie chce wydać fortuny.

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Dell DC14250 aż 800 zł taniej

Zacznijmy klasycznie: od ekranu. Mamy tu 14-calową, matową matrycę IPS o rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli. Sercem urządzenia jest natomiast 6-rdzeniowy i 8-wątkowy układ Intel Core 3 100U ze zintegrowanym układem graficznym. Na dane przeznaczono natomiast 512 GB, które łatwo rozbudujemy dzięki slotowi kart microSD. Sam laptop oferuje łączność Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.3 oraz ma USB-C z PD i DP, osobny port zasilania, HDMI 1.4, ComboJack, i dwa porty USB-A. Całość działa natomiast na Windows 11 Home i waży 1,69 kg przy baterii 41 Wh.