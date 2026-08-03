Sprzęt

Tego laptopa kupisz dziś aż 800 zł taniej. Specyfikacja budzi kontrowersje

Elektronika w dzisiejszych czasach z miesiąca na miesiąc robi się coraz droższa. Na szczęście wciąż mamy promocje, które sprawiają, że portfel po zakupie sprzętu nie boli aż tak bardzo. W tej możecie kupić przyjemnego, biurowego laptopa.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:18
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Telepolis.pl
Tego laptopa kupisz dziś aż 800 zł taniej. Specyfikacja budzi kontrowersje
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A jest nim Dell DC14250, który może być Wasz aż 800 zł taniej, czyli za 2199 zł. Jest to zgrabna konstrukcja, która świetnie sprawdzi się u każdego, kto dużo przemieszcza się ze swoim sprzętem, a jednocześnie nie chce wydać fortuny.

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DELL DC14250 Warto dołożyć chociaż 8 GB RAM

Dell DC14250 aż 800 zł taniej

Zacznijmy klasycznie: od ekranu.  Mamy tu 14-calową, matową matrycę IPS o rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli. Sercem urządzenia jest natomiast 6-rdzeniowy i 8-wątkowy układ Intel Core 3 100U ze zintegrowanym układem graficznym. Na dane przeznaczono natomiast 512 GB, które łatwo rozbudujemy dzięki slotowi kart microSD. Sam laptop oferuje łączność Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.3 oraz ma USB-C z PD i DP, osobny port zasilania, HDMI 1.4, ComboJack, i dwa porty USB-A. Całość działa natomiast na Windows 11 Home i waży 1,69 kg przy baterii 41 Wh.

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Zabrakło wzmianki o jednym: o pamięci operacyjnej. Z laptopem tym dostajemy 8 GB RAM DDR5 o taktowaniu 5200 MHz. Na szczęście mamy jeszcze jeden, wolny slot i warto go od razu zapełnić. Zwłaszcza że wciąż mamy 800 zł w kieszeni z promocji, z których część możemy przeznaczyć na zakup pamięci. Ot, ciężkie czasy wymagają kombinowania. 

DELL DC14250 Warto dołożyć chociaż 8 GB RAM
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telepolis
dell laptopy DELL DC14250
Źródła zdjęć: Dell