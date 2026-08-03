Koniec problemów z internetem poza miastem. TP-Link ma router z 5G i Wi-Fi 6

Jak zauważa TP-Link, w wielu miejscach – od nowo wybudowanych domów, przez domki letniskowe i mieszkania wynajmowane na krótki okres, po niewielkie biura – dostęp do infrastruktury przewodowej bywa utrudniony lub wymaga długiego oczekiwania na podłączenie.

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Z myślą o takich sytuacjach TP-Link wprowadził router Archer NX505, łączący 5G z Wi-Fi 6.

Modem 5G gotowy na przyszłe możliwości sieci

Archer NX505 wykorzystuje modem 5G oferujący prędkość pobierania danych do 6,47 Gb/s, czyli znacznie wyższe niż dzisiejsze możliwości sieci. Za wydajność sieci bezprzewodowej odpowiada standard Wi-Fi 6, oferujący łączną przepustowość do 2976 Mb/s – do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz.

Urządzenie wyposażono w trzy porty Ethernet – jeden gigabitowy port WAN/LAN oraz dwa gigabitowe porty LAN. Dzięki temu Archer NX505 może działać zarówno w sieci 5G, jak i wykorzystując tradycyjne łącze kablowe, gdzie modem 5G/LTE służy jako awaryjne źródło internetu.

Router idealnie sprawdzi się jako podstawowe źródło sieci w miejscach pozbawionych infrastruktury kablowej, ale równie dobrze odnajdzie się podczas wyjazdów na działkę, do domku letniskowego czy pracy poza biurem, umożliwiając korzystanie z własnej, szybkiej sieci praktycznie w dowolnej lokalizacji – przekonuje TP-Link.

Urządzenie wyposażone jest w dwa zewnętrzne złącza antenowe TS-9, umożliwiające podłączenie dodatkowych anten 5G/LTE.

Połączenie z siecią wymaga jedynie włożenia karty nanoSIM. Dzięki funkcji Plug & Play konfiguracja zajmuje kilka chwil, a intuicyjna aplikacja TP-Link Tether pozwala wygodnie zarządzać siecią z poziomu smartfonu.

Obsługa technologii EasyMesh pozwala łatwo rozbudować sieć o kolejne kompatybilne urządzenia, tworząc jednolite Wi-Fi w całym domu. Za bezpieczeństwo transmisji odpowiada szyfrowanie WPA3.