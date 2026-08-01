Istny biały kruk. Znaleźli grę na Nintendo DS kasującą się po zagraniu

Wyłowiono zaginioną grę z Pokemonami

PokePark Fishing Contest DS, bo o tym tytule mowa, to gra na dwuekranową przenośną konsolkę Nintendo DS z 2005 roku. Tytuł ten był uznawany od dwóch dekad za "zaginiony" i jedynie znany z opowieści oraz wspomnień z archiwów internetowych.

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Skąd się wziął taki status tego tytułu? Dlatego, że był dystrybuowany jedynie w specjalnym parku atrakcji Pokemon w 2005 (PokePark) oraz miał formę wyłącznie cyfrową. Co więcej, trudno było tę grę zachować, gdyż zostawała ona automatycznie usuwana z Nintendo DS-a po wyłączeniu konsoli lub po upłynięciu 12 godzin.

Teraz w 2026 r. gra została wystawiona na eBay w cenie 8000 euro. Co ciekawe, jest to kartridż z wersją testową / deweloperską gry. Sprzedawca pochodzi z Niemiec i ma nieskazitelną reputację.

Jako ciekawostkę warto podać fakt, że pewien fan Pokemona odtworzył grę w 2021 r., ale nie była to identyczna kopia, ale jej twórca stworzył porty na Nintendo 3DS i WiiU z lepszą grafiką. Ewidentnie ludzie posiadają oryginalny ROM z grą, ale nie jest on zarchiwizowany w miejscu publicznie dostępnym.