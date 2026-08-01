Rząd chce ściągnąć 3% podatku od big techów. Zapłacimy my

Niby wyrównanie szans, ale coś mi tu nie gra

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreśla, że celem nowej regulacji jest uszczelnienie systemu oraz wyrównanie szans między lokalnymi, uczciwie płacącymi podatki firmami, a wielkimi platformami, które starają się unikać obciążeń – podaje Rzeczpospolita.

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Podatek obejmie podmioty zarabiające na personalizowanych reklamach, handlu danymi użytkowników, a także duże portale społecznościowe i e-platformy handlowe (tzw. marketplace'y). Obowiązek podatkowy spadnie na firmy, które spełnią łącznie dwa warunki: ich globalne przychody przekroczą próg 1 mld euro, a przychody uzyskane w Polsce z usług objętych ustawą wyniosą ponad 25 mln zł w danym okresie rozliczeniowym.

Choć jest wiele wyjątków, mam wrażenie, że skończy się na podniesieniu cen dla Polaków

W projekcie przewidziano szereg zwolnień. Podatku nie zapłacą m.in. platformy streamingowe, dostawcy komunikatorów, usługi płatnicze czy sklepy oferujące własne towary i niebędące pośrednikami. Co ważne, ustawa zachęca do lokowania kapitału w Polsce. Należny podatek cyfrowy będzie można pomniejszyć o kwotę zapłaconego w kraju podatku CIT, wydatki na działalność badawczo-rozwojową oraz nakłady na środki trwałe. Jeśli suma odliczeń przewyższy daninę, podmiot zapłaci 0 zł.