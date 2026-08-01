W WhatsApp pojawi się nowy folder. Ma pomóc

Firma Meta, do której należy WhatsApp, zdaje sobie sprawę, że u wielu użytkowników panuje bałagan w komunikatorze. Dlatego pojawił się pomysł utworzenia nowego folderu, do którego automatycznie będzie trafiać część wiadomości.

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Nowy folder w WhatsApp

Chodzi przede wszystkim o osoby, które WhatsAppa używają również do komunikacji z markami, np. liniami lotniczymi czy bankami. W takim wypadku lista wszystkich wiadomości może być długa i myląca. Znalezienie ważnej informacji może wymagać trochę czasu.

Dlatego też WhatsApp zamierza utworzyć nowy folder o nazwie "Oferty i Aktualizacje". Mają tam automatycznie trafiać wszystkie wiadomości wysyłane przez firmy. Jednak nie stanie się to od razu. Najpierw będzie musiał upłynąć odpowiedni czas. Komunikator testuje tutaj różne okresy, np. dopiero po 24 godzinach od otrzymania wiadomości.