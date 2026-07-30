Google Play chce poznać wiek Twoich dzieci. Ma powód

Google poinformował o wprowadzeniu nowej funkcji w Sklepie Play. Jest ona związana z systemem Family Link, ale nie każdemu się spodoba. Technologiczny gigant będzie chciał poznać wiek Twoich dzieci, chociaż nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać.

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Google Play zapyta o wiek

Nowa funkcja nazywa się Play Age Signals API i - jak już wspominałem - związana jest z systemem Family Link. Dzięki niej rodzice będą mogli podać wiek swoich dzieci. Co ważne, do pewnego stopnia będzie to anonimowe. Google nie będzie wymagać dokładnej daty urodzenia, a jedynie podania jednego z czterech wybranych zakresów: 0-12, 13-15, 16-17 lub 18+ lat.

Po podaniu wieku dzieci będą miały treści w Google Play lepiej dostosowane do swojego wieku. Co więcej, zmianie może ulec też sam wygląd sklepu z aplikacjami, aby był bardziej przyjazny. Od razu budzi to wątpliwości pod kątem ewentualnych nadużyć, ale Google ma surowo karać deweloperów, którzy się na to zdecydują. Dane nie mają być wykorzystywane do reklam, marketingu czy analityki.

Na szczęście nie jest to obowiązkowe. Każdy rodzic sam zdecyduje, czy chce podawać wiek swojego dziecka. Jeśli tego nie zrobi, to nic złego się nie stanie. Możliwe też, że API pozwoli na udostępnianie przedziału wiekowego pociech tylko wybranym deweloperom.