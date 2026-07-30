GOG Galaxy zmierza na Linuksa. Musimy się jednak uzbroić w cierpliwość
Oficjalnie potwierdzono, że prace nad wersją GOG Galaxy na systemy z rodziny Linux trwają w najlepsze. Nie jest jednak jasne, kiedy aplikacja się pokaże.
GOG Galaxy to najłatwiejszy sposób na korzystanie z biblioteki sklepu GOG. Owszem, nie jedyny, ponieważ nic nie stoi na przeszkodzie, żeby instalować gry bezpośrednio z plików instalacyjnych, które są dostępne na stronie sklepu. Jednak to bardziej czasochłonne i upierdliwe niż postawienie na działanie launchera, szczególnie na Steam Decku.
GOG Galaxy będzie na Linuksie
Redaktorzy serwisu GamingOnLinux postanowili wysłać zapytanie o to, czy program ten trafi na ich ulubioną platformę. Odpowiedział im sam Krzysztof Papliński, jeden z dyrektorów generalnych GOG. Przyznał on, że od początku tego firma intensywnie pracuje nad wersją aplikacji na Linuksa.
Z drugiej jednak strony podkreślił, że prace są obecnie na etapie, który nie pozwala na podanie żadnych szczegółów dotyczących ich ukończenia. Ot: GOG Galaxy na Linuksa powstaje, ale nie wiadomo kiedy będzie gotowy.
I takie podejście ma oczywiście sens. Lepiej nie obiecywać nic graczom, niż podać termin i go nie dotrzymać, lub wypuścić w nim wadliwą aplikację, którą będzie się łatało miesiącami. A jeśli ktoś nie może się doczekać jakiejś formy GOG-a na Linuksie, to od siebie polecam Heroic Launcher. Jest to nieoficjalny program skupiający kilka sklepów, w tym także GOG. Sam korzystam z niego na SteamOS i jestem dość zadowolony.