GOG Galaxy zmierza na Linuksa. Musimy się jednak uzbroić w cierpliwość

GOG Galaxy to najłatwiejszy sposób na korzystanie z biblioteki sklepu GOG. Owszem, nie jedyny, ponieważ nic nie stoi na przeszkodzie, żeby instalować gry bezpośrednio z plików instalacyjnych, które są dostępne na stronie sklepu. Jednak to bardziej czasochłonne i upierdliwe niż postawienie na działanie launchera, szczególnie na Steam Decku.

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GOG Galaxy będzie na Linuksie

Redaktorzy serwisu GamingOnLinux postanowili wysłać zapytanie o to, czy program ten trafi na ich ulubioną platformę. Odpowiedział im sam Krzysztof Papliński, jeden z dyrektorów generalnych GOG. Przyznał on, że od początku tego firma intensywnie pracuje nad wersją aplikacji na Linuksa.

Z drugiej jednak strony podkreślił, że prace są obecnie na etapie, który nie pozwala na podanie żadnych szczegółów dotyczących ich ukończenia. Ot: GOG Galaxy na Linuksa powstaje, ale nie wiadomo kiedy będzie gotowy.