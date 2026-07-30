Sprzęt

GOG Galaxy zmierza na Linuksa. Musimy się jednak uzbroić w cierpliwość

Oficjalnie potwierdzono, że prace nad wersją GOG Galaxy na systemy z rodziny Linux trwają w najlepsze. Nie jest jednak jasne, kiedy aplikacja się pokaże.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 09:48
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GOG Galaxy zmierza na Linuksa. Musimy się jednak uzbroić w cierpliwość
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GOG Galaxy to najłatwiejszy sposób na korzystanie z biblioteki sklepu GOG. Owszem, nie jedyny, ponieważ nic nie stoi na przeszkodzie, żeby instalować gry bezpośrednio z plików instalacyjnych, które są dostępne na stronie sklepu. Jednak to bardziej czasochłonne i upierdliwe niż postawienie na działanie launchera, szczególnie na Steam Decku. 

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GOG Galaxy będzie na Linuksie

Redaktorzy serwisu GamingOnLinux postanowili wysłać zapytanie o to, czy program ten trafi na ich ulubioną platformę. Odpowiedział im sam Krzysztof Papliński, jeden z dyrektorów generalnych GOG. Przyznał on, że od początku tego firma intensywnie pracuje nad wersją aplikacji na Linuksa. 

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Z drugiej jednak strony podkreślił, że prace są obecnie na etapie, który nie pozwala na podanie żadnych szczegółów dotyczących ich ukończenia. Ot: GOG Galaxy na Linuksa powstaje, ale nie wiadomo kiedy będzie gotowy. 

I takie podejście ma oczywiście sens. Lepiej nie obiecywać nic graczom, niż podać termin i go nie dotrzymać, lub wypuścić w nim wadliwą aplikację, którą będzie się łatało miesiącami. A jeśli ktoś nie może się doczekać jakiejś formy GOG-a na Linuksie, to od siebie polecam Heroic Launcher. Jest to nieoficjalny program skupiający kilka sklepów, w tym także GOG. Sam korzystam z niego na SteamOS i jestem dość zadowolony. 

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Źródła zdjęć: GOG
Źródła tekstu: gamingonlinux