Profil Xbox Polska to nieśmieszny żart. Jak translator z 2000 roku

Najnowszy wpis na X od profilu Xbox Polska promujący grę Halo: Campaign Evolved wygląda... źle. Bardzo źle. Zresztą spójrzcie sami:

Dalsza część tekstu pod wideo

To wygląda jak treść przepuszczona przez translator i to taki sprzed 20-kilku lat. Pojedyncze słowa owszem, są przetłumaczone. Nie ma w tym jednak nawet odrobiny sensu ani gramatyki. Na pewno nie można tu zarzucić wygenerowania treści przez AI, bo żaden współcześnie używany model językowy nie zrobiłby czegoś takiego. To trochę tak, jakby ktoś siedział ze słownikiem polsko-jakimś tam i tłumaczył każde pojedyncze słowo.

Xbox Polska się ośmieszyło

Sytuacja, w której tak duża marka jak Xbox swoimi oficjalnymi kanałami rozpowszechnia komunikaty napisane językiem godnym Nigeryjskiego Księcia, który kiedyś zasypywał Polaków propozycjami podzielenia się swoim majątkiem, jest niedopuszczalna.