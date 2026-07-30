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Profil Xbox Polska to nieśmieszny żart. Jak translator z 2000 roku

W ramach restrukturyzacji Microsoft rozwiązał lokalne zespoły Xbox i Bethesda, w tym te odpowiedzialne za marketing i kontakt ze społecznością graczy, co odbiło się niezwykle negatywnie na jakości przekazu.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 07:39
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Profil Xbox Polska to nieśmieszny żart. Jak translator z 2000 roku
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Najnowszy wpis na X od profilu Xbox Polska promujący grę Halo: Campaign Evolved wygląda... źle. Bardzo źle. Zresztą spójrzcie sami:

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To wygląda jak treść przepuszczona przez translator i to taki sprzed 20-kilku lat. Pojedyncze słowa owszem, są przetłumaczone. Nie ma w tym jednak nawet odrobiny sensu ani gramatyki. Na pewno nie można tu zarzucić wygenerowania treści przez AI, bo żaden współcześnie używany model językowy nie zrobiłby czegoś takiego. To trochę tak, jakby ktoś siedział ze słownikiem polsko-jakimś tam i tłumaczył każde pojedyncze słowo.

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Xbox Polska się ośmieszyło

Sytuacja, w której tak duża marka jak Xbox swoimi oficjalnymi kanałami rozpowszechnia komunikaty napisane językiem godnym Nigeryjskiego Księcia, który kiedyś zasypywał Polaków propozycjami podzielenia się swoim majątkiem, jest niedopuszczalna.

Jednak jeszcze bardziej w tym wszystkim przeraża to, że to nie tylko dział marketingowy został rozwiązany, ale i kontaktu ze społecznością. Jeśli ten ma być na poziomie powyższego wpisu na X, to sytuacja wygląda naprawdę tragicznie. Miejmy nadzieję, że Microsoft wróci po rozum do głowy i przynajmniej zadba o to, żeby na dany kraj do komunikacji była skierowana przynajmniej jedna osoba znająca język. 

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Źródła zdjęć: Gierczyk / Shutterstock, Mareklug / Wikimedia
Źródła tekstu: Xbox Polska