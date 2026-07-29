Lidl rzucił za 62,99 zł. Taki JBL to minimum 1600 zł

Tronic Głośnik Bluetooth LED to nieco tajemniczy sprzęt

Głośnik pojawił się w gazetce dyskontu obowiązującej od wtorku 28 lipca. Nie ma go natomiast w tym momencie na stronie sklepu i próżno szukać szczegółowych danych technicznych. Nie znalazłam go u Niemców, nie znalazłam u Polaków, ale krótkie śledztwo i już wiem.

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Tronic to po prostu Silvercrest i jego klon jak najbardziej dorobił się pełnej specyfikacji w zasobach Lidla (znalazłam u Holendrów). Jak czytam na stronie, sprzęt ma wymiary 97 x 206 x 97 mm, uzbrojony został w dwa głośniki o mocy 8 W każdy, obok łączności Bluetooth 5.4 oferuje też czytnik kart microSD i port USB do bezpośredniego odtwarzania plików, a także wtyczkę JACK 3,5 mm.

Głośnik z Lidla kusi iluminacją

Akumulator, ładowany przez USB–C, oferuje nawet 16 godzin ciągłego odtwarzania bez dostępu do gniazdka, a w pudełku znajdziemy zarówno przewód USB–A do USB–C, jak i 60 cm przewód JACK 3,5 mm.

Patrząc na napis na osłonie, inspirowanie się produktem JBL–a jest z tych zaawansowanych

W przeciwieństwie do rozwiązań JBL, znanych z dobrych uszczelnień, tutaj o nich nie ma ani słowa, przyjmijmy więc, że głośnik nie jest wodoszczelny. Natomiast cechą wspólną z tytułowym JBL–em jest kształt i design z przezroczystym panelem, który kryje pakiet LED–ów generujących płynne efekty świetlne w rytm muzyki.

JBL wypuścił na rynek aż 5 generacji tego typu głośników, znanych jako JBL Pulse. Niestety ostatni z serii, JBL Pulse 5 nie ma jak dotąd prawowitego następcy i po 3 latach dystrybucji zostały go w sklepach tylko resztki. Na Allegro trzeba dać za ten sprzęt aż 1600 zł, co przy tym istotne, rozmawiamy o głośniku znacznie mocniejszym, aż 40–watowym, ale trzymającym na baterii góra 12 godzin.

Oryginalny JBL jest jednak niepodrabialny