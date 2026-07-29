Lidl rzucił za 62,99 zł. Taki JBL to minimum 1600 zł
Lidl kolejny już raz dopieszcza miłośników taniej elektroniki. Tym razem do oferty trafił sprzęt idealnie dopasowany do wakacyjnej aury, ale uświetni też doskonale zimowe wieczory.
Tronic Głośnik Bluetooth LED to nieco tajemniczy sprzęt
Głośnik pojawił się w gazetce dyskontu obowiązującej od wtorku 28 lipca. Nie ma go natomiast w tym momencie na stronie sklepu i próżno szukać szczegółowych danych technicznych. Nie znalazłam go u Niemców, nie znalazłam u Polaków, ale krótkie śledztwo i już wiem.
Tronic to po prostu Silvercrest i jego klon jak najbardziej dorobił się pełnej specyfikacji w zasobach Lidla (znalazłam u Holendrów). Jak czytam na stronie, sprzęt ma wymiary 97 x 206 x 97 mm, uzbrojony został w dwa głośniki o mocy 8 W każdy, obok łączności Bluetooth 5.4 oferuje też czytnik kart microSD i port USB do bezpośredniego odtwarzania plików, a także wtyczkę JACK 3,5 mm.
Akumulator, ładowany przez USB–C, oferuje nawet 16 godzin ciągłego odtwarzania bez dostępu do gniazdka, a w pudełku znajdziemy zarówno przewód USB–A do USB–C, jak i 60 cm przewód JACK 3,5 mm.
W przeciwieństwie do rozwiązań JBL, znanych z dobrych uszczelnień, tutaj o nich nie ma ani słowa, przyjmijmy więc, że głośnik nie jest wodoszczelny. Natomiast cechą wspólną z tytułowym JBL–em jest kształt i design z przezroczystym panelem, który kryje pakiet LED–ów generujących płynne efekty świetlne w rytm muzyki.
JBL wypuścił na rynek aż 5 generacji tego typu głośników, znanych jako JBL Pulse. Niestety ostatni z serii, JBL Pulse 5 nie ma jak dotąd prawowitego następcy i po 3 latach dystrybucji zostały go w sklepach tylko resztki. Na Allegro trzeba dać za ten sprzęt aż 1600 zł, co przy tym istotne, rozmawiamy o głośniku znacznie mocniejszym, aż 40–watowym, ale trzymającym na baterii góra 12 godzin.
Słowem, produkt z Lidla stał się niespodziewanie samodzielnym władcą domowych dyskotek. Czy warto więc wydać te niespełna 63 zł? Jeśli liczy się dla Ciebie bardziej efekt niż właściwości akustyczne, niewątpliwie tak.