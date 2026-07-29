Wchodzi zakaz na roboty. Dozwolone będą tylko te amerykańskie

Amerykańska Federalna Komisja Łączności rozszerzyła listę urządzeń uznawanych za potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Trafiły na nią produkowane poza Stanami Zjednoczonymi zaawansowane roboty mobilne oraz podłączone do sieci falowniki energetyczne.

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Definicja jest tak sformułowana, że obejmuje też... odkurzacze

Choć przepisy formalnie nie wskazują jednego państwa, najmocniej uderzą w Chiny, które należą do światowych liderów obu branż. Nowe modele objęte decyzją nie będą mogły uzyskać autoryzacji FCC, wymaganej przed ich importem, reklamowaniem i sprzedażą na amerykańskim rynku.

Nie chodzi wyłącznie o humanoidy oraz robotyczne psy. Definicja zastosowana przez FCC jest znacznie szersza i obejmuje urządzenia potrafiące poruszać się po ziemi, omijać przeszkody lub samodzielnie nawigować, wyposażone w czujniki otoczenia oraz układ łączności sieciowej. Masa robota wraz ze stacją dokującą musi przekraczać około 2 kg. W praktyce pod te kryteria mogą podpadać również odkurzacze automatyczne, kosiarki oraz inne urządzenia smart home.

Waszyngton uzasadnia decyzję ryzykiem cyberataków, szpiegowania użytkowników i zdalnego przejęcia kontroli nad maszynami. W przypadku falowników obawy są jeszcze poważniejsze. Urządzenia te łączą instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii i centra danych z siecią elektryczną, a ich zdalne wyłączenie mogłoby zakłócić działanie infrastruktury krytycznej. Wśród firm, które mogą najmocniej odczuć ograniczenia, wymieniane są Unitree, Sungrow oraz objęty wcześniejszymi sankcjami Huawei.

Nie oznacza to jednak natychmiastowego usunięcia zagranicznych robotów. Przepisy dotyczą przede wszystkim nowych modeli. Urządzenia zatwierdzone już przez FCC nadal mogą być sprzedawane, importowane i używane, a ich producenci otrzymali możliwość dostarczania aktualizacji oprogramowania i zabezpieczeń co najmniej do 1 stycznia 2029 roku.