Nigdy więcej nie wypadną ci z uszu. JBL ma nowe słuchawki dla aktywnych

Nowość JBL została zaprojektowana z myślą o osobach uprawiających sport, które szukają stabilnego dopasowania, wysokiej odporności oraz mocnego brzmienia bez konieczności wydawania fortuny.

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Najważniejszą cechą JBL Endurance Run 3 USB-C jest technologia FlipHook, która pozwala na noszenie nowych słuchawek na dwa sposoby: klasycznie w uchu lub za uchem, jak monitory IEM. W połączeniu z miękkimi wkładkami dousznymi oraz rozwiązaniem TwistLock słuchawki mają pewnie trzymać się w uszach i nie powodować ucisku nawet podczas bardzo dynamicznych ćwiczeń.

Obudowa słuchawek charakteryzuje się klasą odporności IP65, co oznacza pełną ochronę przed pyłem i kurzem, a także dużą przed potem czy deszczem. JBL Endurance Run 3 USB-C powinny więc się sprawdzić zarówno na siłowni, jak i podczas treningów w terenie w gorszych warunkach pogodowych.

Hi-Res Audio i dedykowane tryby dźwięku

Za jakość odtwarzanego dźwięku odpowiadają 8-milimetrowe przetworniki dynamiczne oferujące brzmienie JBL Pure Bass z certyfikatem Hi-Res Audio i pasmem przenoszenia od 20 Hz do 40 kHz.

Na przewodzie umieszczono pilot z trzema przyciskami oraz wbudowany mikrofon, co pozwala na wygodną regulację głośności, sterowanie muzyką i prowadzenie rozmów telefonicznych. Użytkownicy mogą również przełączać się między trzema wbudowanymi ustawieniami korektora dźwięku (EQ): domyślnym (zrównoważone brzmienie), bass (wzmocnione niskie częstotliwości do dynamicznych treningów) i vocal (uwypuklone średnie tony, idealne do podcastów czy nagrań motywacyjnych).

Dzięki zastosowaniu wtyku USB-C słuchawki są kompatybilne ze wszystkimi smartfonami, tabletami, komputerami oraz wybranymi konsolami.

Zapewnia to stabilne połączenie kablowe bez opóźnień, które zdarzają się w słuchawkach Bluetooth. Dodatkowo w obudowach zastosowano magnetyczne końcówki, co ułatwia ich przenoszenie na szyi, gdy nie są używane.