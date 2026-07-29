Nigdy więcej nie wypadną ci z uszu. JBL ma nowe słuchawki dla aktywnych
JBL wprowadził do Polski nowy model przewodowych słuchawek sportowych – JBL Endurance Run 3 USB-C. Producent zachwala je jako wygodne, odporne i gotowe na intensywny wysiłek.
Nowość JBL została zaprojektowana z myślą o osobach uprawiających sport, które szukają stabilnego dopasowania, wysokiej odporności oraz mocnego brzmienia bez konieczności wydawania fortuny.
Najważniejszą cechą JBL Endurance Run 3 USB-C jest technologia FlipHook, która pozwala na noszenie nowych słuchawek na dwa sposoby: klasycznie w uchu lub za uchem, jak monitory IEM. W połączeniu z miękkimi wkładkami dousznymi oraz rozwiązaniem TwistLock słuchawki mają pewnie trzymać się w uszach i nie powodować ucisku nawet podczas bardzo dynamicznych ćwiczeń.
Obudowa słuchawek charakteryzuje się klasą odporności IP65, co oznacza pełną ochronę przed pyłem i kurzem, a także dużą przed potem czy deszczem. JBL Endurance Run 3 USB-C powinny więc się sprawdzić zarówno na siłowni, jak i podczas treningów w terenie w gorszych warunkach pogodowych.
Hi-Res Audio i dedykowane tryby dźwięku
Za jakość odtwarzanego dźwięku odpowiadają 8-milimetrowe przetworniki dynamiczne oferujące brzmienie JBL Pure Bass z certyfikatem Hi-Res Audio i pasmem przenoszenia od 20 Hz do 40 kHz.
Na przewodzie umieszczono pilot z trzema przyciskami oraz wbudowany mikrofon, co pozwala na wygodną regulację głośności, sterowanie muzyką i prowadzenie rozmów telefonicznych. Użytkownicy mogą również przełączać się między trzema wbudowanymi ustawieniami korektora dźwięku (EQ): domyślnym (zrównoważone brzmienie), bass (wzmocnione niskie częstotliwości do dynamicznych treningów) i vocal (uwypuklone średnie tony, idealne do podcastów czy nagrań motywacyjnych).
Dzięki zastosowaniu wtyku USB-C słuchawki są kompatybilne ze wszystkimi smartfonami, tabletami, komputerami oraz wybranymi konsolami.
Zapewnia to stabilne połączenie kablowe bez opóźnień, które zdarzają się w słuchawkach Bluetooth. Dodatkowo w obudowach zastosowano magnetyczne końcówki, co ułatwia ich przenoszenie na szyi, gdy nie są używane.
Słuchawki ważą zaledwie 15,39 g, a ich sugerowana cena detaliczna na polskim rynku wynosi 129 zł. Można je jednak upolować jeszcze taniej, bo już za 99 zł.