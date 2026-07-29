Uzbrojone drony będą strzegły porządku a amerykańskich szkołach

W USA toczy się właśnie wyścig zbrojeń. I to raczej dość jednostronny, ponieważ to placówki edukacyjne wydają coraz większe kwoty przeciwko szkolnym strzelcom, kiedy ci sięgają po prostu po broń swoich rodziców. Kolejnym elementem tej walki, który ma rozwiązać problem, są... uzbrojone drony bojowe. Pewnym pocieszeniem jest jednak to, że będą one uzbrojone w gaz pieprzowy. I to dobra wiadomość dla wszystkich czarnoskórych chłopców jedzących Doritosy. W końcu jeden z nich został dość brutalnie zatrzymany za ich jedzenie na terenie szkoły, ponieważ AI pomyliło je z bronią. I tu mamy kolejną dobrą wiadomość: zaangażowanie AI będzie minimalne.

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Drony bojowe na straży szkół

Za produkcję i zarządzanie jednostkami o dość wymownej nazwie Campus Guardian Angel ma stać firma Mithril Defense. Mowa tu o jednostkach, które są w stanie poruszać się z prędkością 97 kilometrów na godzinę, co już samo w sobie sprawia, że stają się dość groźnym obiektem dla celu przez samo uderzenie w niego, chociaż rzecz jasna domyślnie mają skupić się na ataku gazem. Same jednostki zostaną natomiast rozmieszczone w strategicznych miejscach każdej placówki, aby szybko dolecieć wszędzie tam, gdzie jest dzieciak z bronią, lub czymś, co za broń zostanie uznane. I tak: nie zamierzam odpuszczać tych chipsów.