BLIK nakłada kaganiec. Takich przelewów nie zrobisz

Od września tego roku Polski Standard Płatności, czyli operator BLIKA, wprowadza nowy mechanizm, który automatycznie będzie blokował niektóre przelewy.

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BLIK wprowadza blokadę

Od września BLIK będzie automatycznie blokował przelewy do nielegalnych serwisów hazardowych. Polski Standard Płatności będzie sprawdzał, czy domena serwisu, do którego dokonujemy transakcji, nie znajduje się na liście domen zakazanych, prowadzonej przez Ministerstwo Finansów. Jeśli tak, to przelew zostanie zablokowany.

Zmiana ma ograniczyć działalność szarej strefy i uszczelnić rynek gier hazardowych w Polsce. Nowych mechanizm będzie działać zarówno w przypadku krajowych, jak i zagranicznych agentów rozliczeniowych. Całość będzie odbywać się automatycznie.

BLIK zapewnia, że nie wpłynie to w żaden sposób na codzienne zakupy Polaków. Nadal bez problemu będziemy mogli płacić za swoje zakupy, robić przelewy na telefon czy też wypłacać pieniądze z bankomatów.