Duża zmiana w WhatsApp. Chodzi o konkretną wersję

WhatsApp to nie tylko aplikacja na urządzenia mobilne oraz komputery. Komunikatora można używać także w wersji webowej, czyli po prostu w przeglądarce. Jednak do tej pory WhatsApp w tym wydaniu był mocno ograniczony, ale to właśnie się zmieniło.

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WhatsApp z dużymi zmianami

WhatsApp w wersji webowej w końcu doczekał się obsługi rozmów wideo oraz głosowych. Do tej pory konieczne było zainstalowanie do tego dedykowanej aplikacji. Teraz można zadzwonić do drugiego użytkownika tylko za pośrednictwem strony internetowej.

Co ważne, rozmowy są szyfrowane, nielimitowane i w pełni darmowe. Jednocześnie w webowej wersji komunikatora pojawiła się dodatkowa zakładka z historią rozmów. Komunikator w przeglądarce obsługuje też udostępnianie ekranu oraz reakcje.

Rozmowy wideo mają natychmiastowo uruchamiać się w jakości HD. Dostępna jest też funkcja usuwania szumów otoczenia, aby rozmówcy lepiej słyszeli nasz głos. Możliwe jest też tworzenie zaproszeń do rozmów w formie linków, gdzie konieczne jest zaakceptowanie każdego uczestnika takiego spotkania.