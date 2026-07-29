Aplikacje

Duża zmiana w WhatsApp. Chodzi o konkretną wersję

Wielu użytkowników WhatsAppa prawdopodobnie na to czekało. Komunikator doczekał się dużej zmiany, przynajmniej w wersji webowej.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:20
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Duża zmiana w WhatsApp. Chodzi o konkretną wersję
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WhatsApp to nie tylko aplikacja na urządzenia mobilne oraz komputery. Komunikatora można używać także w wersji webowej, czyli po prostu w przeglądarce. Jednak do tej pory WhatsApp w tym wydaniu był mocno ograniczony, ale to właśnie się zmieniło.

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WhatsApp z dużymi zmianami

WhatsApp w wersji webowej w końcu doczekał się obsługi rozmów wideo oraz głosowych. Do tej pory konieczne było zainstalowanie do tego dedykowanej aplikacji. Teraz można zadzwonić do drugiego użytkownika tylko za pośrednictwem strony internetowej.

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Duża zmiana w WhatsApp. Chodzi o konkretną wersję

Co ważne, rozmowy są szyfrowane, nielimitowane i w pełni darmowe. Jednocześnie w webowej wersji komunikatora pojawiła się dodatkowa zakładka z historią rozmów. Komunikator w przeglądarce obsługuje też udostępnianie ekranu oraz reakcje.

Rozmowy wideo mają natychmiastowo uruchamiać się w jakości HD. Dostępna jest też funkcja usuwania szumów otoczenia, aby rozmówcy lepiej słyszeli nasz głos. Możliwe jest też tworzenie zaproszeń do rozmów w formie linków, gdzie konieczne jest zaakceptowanie każdego uczestnika takiego spotkania.

Wszystkie te nowości są systematycznie udostępniane i wkrótce powinny być dostępne dla wszystkich użytkowników WhatsAppa.

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Źródła zdjęć: Diego Thomazini / Shutterstock.com
Źródła tekstu: GSMArena