Artysta pozwał płatny generator memów

Memy, a dokładniej obrazki w sieci z powtarzającym się motywem, bo mem to o wiele szersze pojęcie, nie tyle są popularne, ile stały się już częścią naszego życia. Można je spotkać wszędzie, więc nie dziwi, że powstają firmy, takie jak Memes Apps, LLC, które próbują je spieniężyć. Ta dysponuje dwiema platformami: Memes.ai i Memes AI Studio. Za ich pomocą można generować memy i oferują one przy tym także opcje płatne, takie jak tworzenie treści do użytku komercyjnego.

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Pozwał firmę AI za generowanie memów

Jest jednak też druga strona medalu: są nią artyści, których dzieła stają się memami. I znaczna większość z nich nie ma z tym większego problemu, a przynajmniej nie mówi o tym głośno. Superelmer również należał do tego grona, ale dopóki jego obrazek był memem powszechnie wykorzystywanym do przekazywania poglądów, lub żartów. Jak sam podkreślił:

Nigdy nie wyobrażałem sobie, że tak prosty komiks znajdzie oddźwięk u milionów ludzi lub stanie się częścią kultury internetowej. To, że ludzie go remiksują, reinterpretują i wykorzystują do wyrażania własnych idei, jest częścią tego, co czyni ten komiks tak wyjątkowym.

Jednak sytuacja, w której ktoś obcy czerpie zyski finansowe z jego pracy bez uzyskania jego zgody, okazała się czymś, wobec czego nie mógł przejść obojętnie.

Przyjrzyjmy się samemu modelowi biznesowemu: otóż serwisy te sprzedają subskrypcje w cenach 40 dolarów i 199 dolarów miesięcznie. Te mają pozwalać na wykorzystanie komercyjne generowanych treści. Tym samym firma zarabia, wykorzystując nieodpłatnie prace innych osób.