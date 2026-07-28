Dzisiaj w Action oryginalny Philips za 69,94 zł. Taki Hue aż 674,99 zł

Philips to Philips? No nie do końca

Na wstępie należy zaznaczyć, że oświetlenie firmy Philips i Philips Hue to dwie pary kaloszy. Pierwsze należy do holenderskich protoplastów marki, a więc do firmy założonej w 1891 roku przez Żydów holenderskiego pochodzenia: Gerarda Philipsa i jego ojca Frederika. Z kolei Philips Hue należy do Signify, marki wywodzącej się z ramienia Royal Philips, wydzielonego w 2016 roku jako osobna spółka Philips Lighting, która w 2018 roku zmieniła nazwę na docelowe Signify.

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Tym sposobem na rynku mamy różne linie produktów z logotypem Philips na pudełku, ale te Philips Hue to obecnie jedynie efekt licencji opłacanej przez Signify, a nie wspólne linie produkcyjne.

Podatek od "Hue" jest wysoki

Tak naprawdę w nazwie Philips Hue ten drugi człon jest aktualnie więcej warty, bo oznacza doskonałe odwzorowanie kolorów i dostęp do pełnego ekosystemu smart home Hue. Za tę jakość trzeba zapłacić jednak „podatek” od innowacji. Ceny zestawów Philips Hue są w zasięgu jedynie tej bogatszej części polskiego społeczeństwa.

Z pomocą Philips Hue każde wnętrze można zmienić w magiczne

Cechująca się jasnością 4800 lumenów 5-metrowa taśma Philips LED FLUX ultra–bright to wydatek aż 674,99 zł. Natomiast bliższy ofercie z Action Philips Hue LED Flux kosztuje 449,99 zł, z dwukrotnie niższym zagęszczeniem LED-ów i jasnością do 2000 lumenów.

W Action znacznie taniej za 5-metrowego Philipsa

Oferta Action to również 5–metrowa taśma LED RGB marki Philips (bez Hue), ale nieco mniej efektywna. Tutaj z 24 watów poboru mocy wykrzesać można góra 1500 lumenów (analogiczny Hue robi 2000 z 20 W).

Chociaż nie rozmawiamy tutaj o produkcie ze stajni Signify, również i te podstawowe Philipsy cieszą się dużą popularnością wśród klientów i pozytywnymi recenzjami w Social Mediach.

Wariant proponowany przez sieć sklepów Action ma tylko do dzisiaj obniżoną cenę z 94,90 zł do zaledwie 69,94 zł. Taśmę można przycinać na wymiar co 20 cm, oferuje 256 kolorów do wyboru, a jasność regulować możemy od 10 do 100%.

Co ważne, obok kolorów RGB mamy też możliwość płynnej regulacji temperatury barwowej bieli. Całość sterowania nie odbywa się tutaj jednak z użyciem aplikacji mobilnej czy systemu Smart Home. Do zarządzania służy precyzyjnie opisany pilot zdalnego sterowania (na podczerwień).

Czy zestaw z Action ma sens?

Sam już trochę wyrosłem z pasków ledów na rzecz punktowego oświetlenia i takiej trochę "bieda wersji" Philips Hue, ale oryginalnej (!). Jak się okazuje, Signify wypuściło w ostatnim czasie tańszą linię swojego oświetlenia i za zestaw 3 oryginalnych żarówek Hue E27 oraz mostek zapłacimy 319 zł, a jeśli wystarczy nam na start łączność Bluetooth, zaledwie 189 zł.

Jeśli takie żarówki umieścicie dodatkowo wewnątrz kulistych lamp IKEA FADO (69,99 zł), uzyskacie świetnie rozproszone światło, które nie wypala wzroku, nawet gdy lampa stoi przy samym telewizorze. Nie jestem może pierwszy z trickiem na to połączenie wyposażenia, ale szczerze polecam.

A wracając do samej taśmy z Action, jest ona dobrym wyborem, jeśli nie będzie zamontowana na bezpośrednim widoku. Bez potężnego dyfuzora pojedyncze punkty oświetlenia będą łatwo widoczne, co przy tym dotyczy też taśm Philips Hue. I tutaj utrudnieniem staje się sposób sterowania, bo trzeba też gdzieś wyprowadzić wystającą czujkę podczerwieni.