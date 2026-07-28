Mapy Google mają poważny problem. Nie działa kluczowy element
Mapy Google mają problem. U wielu użytkowników nie działa kluczowa funkcja, która ułatwia ustalenie optymalnej trasy.
Użytkownicy Map Google zarówno w wersji na Androida, jak i iOS, donoszą o poważnym problemie z jedną z najważniejszych funkcji aplikacji. To znacząco utrudnia nawigację.
Mapy Google mają problem
Jeśli kiedykolwiek używaliście Map Google, to na pewno kojarzycie charakterystyczne oznaczenia dróg kolorami. Czerwony oznacza duży korek, żółty trochę mniejszy, a niebieski to normalnie przejezdna droga. To duże ułatwienie w trakcie jazdy, po pozwala ominąć największe zatory.
Problem w tym, że funkcja ta aktualnie nie działa u wielu użytkowników. Nadal działają oznaczenia robót drogowych czy innych problemów na trasie, ale zniknęły charakterystyczne kolory. Jeden z użytkowników Reddita o pseudonimie "Czerwony150" próbował różnych kont Google, usuwał dane aplikacji, a nawet trybu incognito, ale nic nie pomogło.
Wygląda to na jakiś problem z renderowaniem, bo gdy oddalam się, warstwa ruchu pojawia się czasem na losowych odcinkach dróg, ale kolorowe linie są zawsze przecięte w dziwnych miejscach. Nie pokazuje prawidłowo informacji o ruchu na całej mapie.
Problem został potwierdzony przez inne osoby, u których funkcja również nie działa. Na ten moment nie wiadomo, co jest powodem usterki i kiedy zostanie ona usunięta. Google prawdopodobnie już o tym wie i pracuje nad rozwiązaniem.