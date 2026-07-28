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Mapy Google mają poważny problem. Nie działa kluczowy element

Mapy Google mają problem. U wielu użytkowników nie działa kluczowa funkcja, która ułatwia ustalenie optymalnej trasy.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:24
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Mapy Google mają poważny problem. Nie działa kluczowy element
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Użytkownicy Map Google zarówno w wersji na Androida, jak i iOS, donoszą o poważnym problemie z jedną z najważniejszych funkcji aplikacji. To znacząco utrudnia nawigację.

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Mapy Google mają problem

Jeśli kiedykolwiek używaliście Map Google, to na pewno kojarzycie charakterystyczne oznaczenia dróg kolorami. Czerwony oznacza duży korek, żółty trochę mniejszy, a niebieski to normalnie przejezdna droga. To duże ułatwienie w trakcie jazdy, po pozwala ominąć największe zatory.

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Problem w tym, że funkcja ta aktualnie nie działa u wielu użytkowników. Nadal działają oznaczenia robót drogowych czy innych problemów na trasie, ale zniknęły charakterystyczne kolory. Jeden z użytkowników Reddita o pseudonimie "Czerwony150" próbował różnych kont Google, usuwał dane aplikacji, a nawet trybu incognito, ale nic nie pomogło.

Wygląda to na jakiś problem z renderowaniem, bo gdy oddalam się, warstwa ruchu pojawia się czasem na losowych odcinkach dróg, ale kolorowe linie są zawsze przecięte w dziwnych miejscach. Nie pokazuje prawidłowo informacji o ruchu na całej mapie.

informuje użytkownik Reddita.

Problem został potwierdzony przez inne osoby, u których funkcja również nie działa. Na ten moment nie wiadomo, co jest powodem usterki i kiedy zostanie ona usunięta. Google prawdopodobnie już o tym wie i pracuje nad rozwiązaniem.

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Źródła zdjęć: ardiwebs / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Android Authority