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Chiny uruchomiły produkcję maszyn DUV. ASML zyskało rywala

Już za kilka lat Państwo Środka może uniezależnić się od europejskiego monopolu. Mowa o własnych narzędziach do produkcji chipów.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 19:27
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Chiny uruchomiły produkcję maszyn DUV. ASML zyskało rywala
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Chiny zrobiły kolejny krok w kierunku uniezależnienia swojego przemysłu półprzewodników od zagranicznych dostawców. Anonimowa firma z Szanghaju rozpoczęła ograniczoną produkcję maszyn do litografii immersyjnej DUV. Jeszcze w tym roku powstać ma 5 urządzeń, a do 2027 roku skala produkcji ma wzrosnąć do około 20 sztuk.

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To krok, który pozwoli zniwelować wpływ zachodnich sankcji

Pierwszymi odbiorcami chińskich systemów mają zostać SMIC, CXMT oraz Hua Hong. Nie oznacza to jednak, że lokalna technologia dorównała już rozwiązaniom ASML. Holenderski producent tylko w ubiegłym roku dostarczył klientom 131 maszyn immersyjnych DUV. Dodatkowo chińskie urządzenia nadal korzystają z kluczowych komponentów z Japonii.

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Największą niewiadomą pozostają możliwości nowych maszyn. Nie wiadomo, jaką mają wydajność ani jak zaawansowane procesy technologiczne są w stanie obsłużyć. Przykładowo najnowszy TWINSCAN NXT:2150i od Holendrów potrafi przetwarzać ponad 310 wafli na godzinę, ale Chińska propozycja początkowo z pewnością będzie mniej wydajna.

Dla CXMT, produkującego pamięci DRAM w dojrzalszych (czyt. starszych) procesach, nie musi to być poważnym ograniczeniem. Znacznie trudniejsze zadanie czeka SMIC, które może próbować wykorzystać sprzęt do produkcji układów klasy 5 nm przy użyciu wielokrotnego naświetlania.

Mimo wszystko nawet jeśli pierwsze chińskie maszyny będą wyraźnie słabsze od konstrukcji ASML, ich uruchomienie ma duże znaczenie strategiczne. Pekin zyskuje bowiem podstawę do dalszego rozwijania własnej litografii i stopniowego ograniczania skutków zachodnich sankcji.

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telepolis
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Źródła zdjęć: Shutterstock / 360b
Źródła tekstu: The Information, Oprac. własne