Chiny uruchomiły produkcję maszyn DUV. ASML zyskało rywala

Chiny zrobiły kolejny krok w kierunku uniezależnienia swojego przemysłu półprzewodników od zagranicznych dostawców. Anonimowa firma z Szanghaju rozpoczęła ograniczoną produkcję maszyn do litografii immersyjnej DUV. Jeszcze w tym roku powstać ma 5 urządzeń, a do 2027 roku skala produkcji ma wzrosnąć do około 20 sztuk.

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To krok, który pozwoli zniwelować wpływ zachodnich sankcji

Pierwszymi odbiorcami chińskich systemów mają zostać SMIC, CXMT oraz Hua Hong. Nie oznacza to jednak, że lokalna technologia dorównała już rozwiązaniom ASML. Holenderski producent tylko w ubiegłym roku dostarczył klientom 131 maszyn immersyjnych DUV. Dodatkowo chińskie urządzenia nadal korzystają z kluczowych komponentów z Japonii.

Największą niewiadomą pozostają możliwości nowych maszyn. Nie wiadomo, jaką mają wydajność ani jak zaawansowane procesy technologiczne są w stanie obsłużyć. Przykładowo najnowszy TWINSCAN NXT:2150i od Holendrów potrafi przetwarzać ponad 310 wafli na godzinę, ale Chińska propozycja początkowo z pewnością będzie mniej wydajna.

Dla CXMT, produkującego pamięci DRAM w dojrzalszych (czyt. starszych) procesach, nie musi to być poważnym ograniczeniem. Znacznie trudniejsze zadanie czeka SMIC, które może próbować wykorzystać sprzęt do produkcji układów klasy 5 nm przy użyciu wielokrotnego naświetlania.