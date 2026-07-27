Poco M8 Power nadciąga z baterią 8000 mAh. Będzie nowy hit Xiaomi
Firma Xiaomi zapowiedziała zbliżający się debiut smartfonu Poco M8 Power, który dołączy do istniejącej serii obejmującej modele Poco M8, M8 Pro oraz M8s. Premiera nowego urządzenia została zaplanowana na 4 sierpnia. Możliwe, że telefon dotrze też do Polski.
W Polsce od kilku miesięcy są dostępne smartfony Poco M8 5G i Poco M8 Pro 5G, a wkrótce ta seria zostanie uzupełniona o nowy model Poco M8 Power, na początek w Indiach. Wiele wskazuje na to, że smartfon jet ściśle powiązany z Redmi Note 17, czyli jeszcze innym nowym telefonem Xiaomi.
Poco M8 Power z baterią 8000 mAh
Poco M8 Power będzie przede wszystkim kusić dużym akumulatorem, co już podkreśla sama nazwa. Jest to bateria o pojemności 8000 mAh, która według deklaracji producenta pozwala na 3 dni użytkowania na jednym ładowaniu.
Producent potwierdził też, że smartfon został wyposażony w ekran AMOLED, choć szczegółowe wymiary i parametry wyświetlacza nie zostały jeszcze ujawnione. Zapowiedź potwierdza dostępność telefonu w pomarańczowej wersji kolorystycznej oraz obecność wystającej wyspy aparatów, która zdradza podobieństwo do Redmi Note 17. Z grafiki wynika też, że nowość Poco otrzyma aparat 50 Mpix.
Chiński wariant Redmi Note 17, na którym ma bazować Poco M8 Power, oferuje ekran AMOLED o przekątnej aż 7 cali i rozdzielczości 1080 x 2396, odświeżaniu 120 Hz oraz jasności maksymalnej 1800 nitów. Za jego wydajność odpowiada układ Snapdragon 4 Gen 4 połączony z maksymalnie 8 GB pamięci RAM LPDDR4x i 256 GB pamięci UFS 2.2.
Co jednak ciekawe, z doniesień wynika, że podczas gdy wersje chińska i indyjska Redmi Note 17 mają baterię 8000 mAh, globalna wersja otrzymała akumulator o mniejszej pojemności 7700 mAh. Zostawia to więc miejsce na Poco M8 Power, który na światowych rynkach może wejść z większym akumulatorem. Wiadomo już, że Redmi Note 17 wejdzie do Europy, nie jest jednak jeszcze jasne, czy zobaczymy tu też Poco M8 Power. Taka podwójna premiera nie byłaby niczym zaskakującym w strategii producenta, mimo podobieństwa telefonów.
Doniesienia wskazują również, że Xiaomi szykuje się też do premiery smartfonu Poco X8 5G, czyli najprostszej wersji znanych już modeli z serii Poco X8 Pro/X8 Pro Max. Nowe urządzenie ma plasować się poniżej nich i prawdopodobnie będzie bazować na zaprezentowanym niedawno w Chinach i zmierzającym już na rynki globalne modelu Redmi Note 17 Pro, z jeszcze większym akumulatorem 9000 mAh.