Poco M8 Power nadciąga z baterią 8000 mAh. Będzie nowy hit Xiaomi

W Polsce od kilku miesięcy są dostępne smartfony Poco M8 5G i Poco M8 Pro 5G, a wkrótce ta seria zostanie uzupełniona o nowy model Poco M8 Power, na początek w Indiach. Wiele wskazuje na to, że smartfon jet ściśle powiązany z Redmi Note 17, czyli jeszcze innym nowym telefonem Xiaomi.

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Poco M8 Power z baterią 8000 mAh

Poco M8 Power będzie przede wszystkim kusić dużym akumulatorem, co już podkreśla sama nazwa. Jest to bateria o pojemności 8000 mAh, która według deklaracji producenta pozwala na 3 dni użytkowania na jednym ładowaniu.

Producent potwierdził też, że smartfon został wyposażony w ekran AMOLED, choć szczegółowe wymiary i parametry wyświetlacza nie zostały jeszcze ujawnione. Zapowiedź potwierdza dostępność telefonu w pomarańczowej wersji kolorystycznej oraz obecność wystającej wyspy aparatów, która zdradza podobieństwo do Redmi Note 17. Z grafiki wynika też, że nowość Poco otrzyma aparat 50 Mpix.

Chiński wariant Redmi Note 17, na którym ma bazować Poco M8 Power, oferuje ekran AMOLED o przekątnej aż 7 cali i rozdzielczości 1080 x 2396, odświeżaniu 120 Hz oraz jasności maksymalnej 1800 nitów. Za jego wydajność odpowiada układ Snapdragon 4 Gen 4 połączony z maksymalnie 8 GB pamięci RAM LPDDR4x i 256 GB pamięci UFS 2.2.

Co jednak ciekawe, z doniesień wynika, że podczas gdy wersje chińska i indyjska Redmi Note 17 mają baterię 8000 mAh, globalna wersja otrzymała akumulator o mniejszej pojemności 7700 mAh. Zostawia to więc miejsce na Poco M8 Power, który na światowych rynkach może wejść z większym akumulatorem. Wiadomo już, że Redmi Note 17 wejdzie do Europy, nie jest jednak jeszcze jasne, czy zobaczymy tu też Poco M8 Power. Taka podwójna premiera nie byłaby niczym zaskakującym w strategii producenta, mimo podobieństwa telefonów.