Notowania Żabki runęły. Wiadomość z weekendu wystraszyła inwestorów

Potentat z Kraju Kwitnącej Wiśni poinformował jednocześnie, że jest zainteresowany rozwojem w Europie i będzie tu poszukiwał możliwości biznesowych.

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Duży gracz zainteresowany akcjami Żabki

W połowie lipca w mediach pojawiła się informacja o rozmowach, jakie przedstawiciele koncernu Seven & I Holdings Co. prowadzili z Żabka Group. Podawano wówczas, że wywodzący się z Japonii właściciel sieci sklepów 7-Eleven może nabyć pokaźny pakiet akcji spółki działającej przede wszystkim na polskim rynku. Wejście w ten biznes tak dużego gracza szybko uruchomiło zainteresowanie inwestorów – notowania Żabki wystrzeliły.

Kurs Żabki ostro w dół. Umowy nie będzie

Dzisiaj sytuacja się odwróciła. Z branży płyną doniesienia o fiasku rozmów między podmiotami. A kurs Żabki zanurkował, przed południem strata wynosiła około 10 proc. Warto dodać, że krótko po otwarciu rynku spadek był jeszcze mocniejszy. Dlaczego zakończono rozmowy? Sprawa jest dość prosta – stronom nie udało się dojść do porozumienia w kwestii warunków tej transakcji. Innymi słowy, jedni mogli chcieć za akcje zbyt dużo, a drudzy dawali za mało.

Czego mogą się spodziewać klienci Żabki?