Oprogramowanie

Microsoft idzie na wojnę z pirackim Windowsem i ma broń atomową

Piractwo to duży problem w przypadku systemów Microsoftu. I to nie tylko na komputerach domowych, ale także w firmach i innych dużych organizacjach. Microsoft znalazł sposób na rozwiązanie ostateczne w przypadku tych ostatnich.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:57
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Microsoft idzie na wojnę z pirackim Windowsem i ma broń atomową
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Jeśli od początku to był pomysł Microsoftu na walkę z piractwem, to czapki z głów. Było to budowane przez długie lata i tkane niczym sieć robiona przez starego, tłustego pająka. Sieć, przez którą przelecą co drobniejsze muszki, ale te największe okazy już się z niej nie wyrwą. Bo tak: piraci domowi wciąż znajdą sposób, żeby jako-tako funkcjonować.

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TPM jako element rejestracji systemu

TPM, czyli Trusted Platform Module od kilku lat jest już na standardowym wyposażeniu każdej płyty głównej, jako element, bez którego Windowsa nie postawimy — przynajmniej nie oficjalnymi metodami. Jednak do aktywacji systemu przez klientów korporacyjnych wykorzystuje się KMS, czyli Key Management Service. 

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Ten cyfrowy komponent można oszukać poprzez jego modyfikację. Wtedy to odwoływał się on do innego serwera, niż ten Microsoftu i pozwalał na aktywację systemu poza strukturami Microsoftu. W podobny sposób działa z resztą część metod aktywacyjnych w przypadku piratów indywidualnych. Jednak od przyszłego miesiąc to się zmieni: KMS będzie korzystał z TPM do weryfikacji kryptograficznego dowodu integralności serwera aktywacyjnego. Nie będzie więc możliwe aktywowanie sieci korporacyjnej i jej elementów na pirackich serwerach.

Można jednak założyć, że to dopiero początek i TPM będzie solą w oku także u pirackich klientów indywidualnych, a to tylko kwestia czasu. 

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telepolis
Microsoft piractwo Windows 11
Źródła zdjęć: stanga, Arhangel 29 / Shutterstock.com
Źródła tekstu: TechSpot