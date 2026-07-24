Masz Realme? Zobacz, czy dostaniesz Androida 17 i ColorOS 17
Już jakiś czas temu Realme oficjalnie potwierdziło całkowite wycofanie nakładki Realme UI i pełne przejście na system ColorOS ze smartfonów Oppo. Starsze modele dostaną Androida 17, ale już z ColorOS 17. Oto możliwa lista.
Jednym ze skutków przetasowań w Oppo, OnePlus i Realme jest rezygnacja z OxygenOS i Realme UI na rzecz ColorOS. Nakładki tworzone dotąd przez OnePlusa i Realme przestaną istnieć i zastąpi je ColorOS znany ze smartfonów Oppo. Wiemy to już z wcześniejszych potwierdzeń producentów.
W przypadku OnePlusa, który wycofał się z Europy i USA, dotyczy to tylko przyszłych, choć obiecywanych już wcześniej aktualizacji. W Chinach OnePlus już dawno przeszedł na ColorOS.
Realme u nas (i na innych rynkach poza Chinami) zostaje, więc tu sytuacja jest bardziej złożona. Po pierwsze producent potwierdził, że wszystkie nadchodzące urządzenia Realme będą fabrycznie wyposażone w oprogramowanie ColorOS.
Które smartfony Realme dostaną ColorOS 17?
Natomiast tak jak w przypadku OnePlusa, starsze, kwalifikujące się modele Realme otrzymają aktualizację do ColorOS 17. Jakie to będą modele? Producent nie opublikował niestety oficjalnej listy urządzeń, ale można to oszacować na podstawie wcześniejszych deklaracji dotyczących aktualizacji do nowych wersji Androida i Realme UI. Wygląda na to, że pomimo zmiany nakładki Realme planuje wywiązać się ze swoich zobowiązań dotyczących aktualizacji.
Oto lista modeli, które powinny otrzymać aktualizację do ColorOS 17:
Seria Realme GT
- Realme GT 8 Pro
- Realme GT 7
- Realme GT 7 Pro
- Realme GT 7 Pro Racing
- Realme GT 7T
- Realme GT 6
- Realme GT 6T
- Realme GT 5 Pro
Seria numerowa Realme
- Realme 16
- Realme 16 Pro
- Realme 16 Pro+
- Realme 16T
- Realme 15
- Realme 15 Pro
- Realme 15 Lite
- Realme 15T
- Realme 15x
- Realme 14
- Realme 14 Pro
- Realme 14 Pro+
- Realme 14T
Seria Realme P
- Realme P4
- Realme P4 Pro
- Realme P4 Lite
- Realme P4 Lite 4G
- Realme P4 Power 5G
- Realme P4R
- Realme P4x
- Realme P3
- Realme P3 Pro
- Realme P3 Ultra
- Realme P3x
Seria Realme C
- Realme C100
- Realme C100 4G
- Realme C100x
- Realme C100i
- Realme C85
- Realme C85 4G
- Realme C85 Pro
- Realme C83
- Realme C75
- Realme C75x
- Realme C73
- Realme C71
Seria Realme Note
- Realme Note 80
- Realme Note 70
- Realme Note 70T
Oprócz wymienionych smartfonów aktualizację do ColorOS 17 na bazie systemu Android 17 otrzyma także tablet Realme Pad 3 oraz seria Realme Narzo, która jest dostępna tylko w Indiach.
Realme nie ujawniło jeszcze, które urządzenie zadebiutuje jako pierwsze z nowym systemem, ani kiedy dokładnie ruszy proces wdrażania aktualizacji dla starszych modeli. Pewne jest jednak, że ColorOS 17 zadebiutuje w pierwszej kolejności na smartfonach marki Oppo.