Masz Realme? Zobacz, czy dostaniesz Androida 17 i ColorOS 17

Jednym ze skutków przetasowań w Oppo, OnePlus i Realme jest rezygnacja z OxygenOS i Realme UI na rzecz ColorOS. Nakładki tworzone dotąd przez OnePlusa i Realme przestaną istnieć i zastąpi je ColorOS znany ze smartfonów Oppo. Wiemy to już z wcześniejszych potwierdzeń producentów.

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W przypadku OnePlusa, który wycofał się z Europy i USA, dotyczy to tylko przyszłych, choć obiecywanych już wcześniej aktualizacji. W Chinach OnePlus już dawno przeszedł na ColorOS.

Realme u nas (i na innych rynkach poza Chinami) zostaje, więc tu sytuacja jest bardziej złożona. Po pierwsze producent potwierdził, że wszystkie nadchodzące urządzenia Realme będą fabrycznie wyposażone w oprogramowanie ColorOS.

Które smartfony Realme dostaną ColorOS 17?

Natomiast tak jak w przypadku OnePlusa, starsze, kwalifikujące się modele Realme otrzymają aktualizację do ColorOS 17. Jakie to będą modele? Producent nie opublikował niestety oficjalnej listy urządzeń, ale można to oszacować na podstawie wcześniejszych deklaracji dotyczących aktualizacji do nowych wersji Androida i Realme UI. Wygląda na to, że pomimo zmiany nakładki Realme planuje wywiązać się ze swoich zobowiązań dotyczących aktualizacji.

Oto lista modeli, które powinny otrzymać aktualizację do ColorOS 17:

Seria Realme GT

Realme GT 8 Pro

Realme GT 7

Realme GT 7 Pro

Realme GT 7 Pro Racing

Realme GT 7T

Realme GT 6

Realme GT 6T

Realme GT 5 Pro

Seria numerowa Realme

Realme 16

Realme 16 Pro

Realme 16 Pro+

Realme 16T

Realme 15

Realme 15 Pro

Realme 15 Lite

Realme 15T

Realme 15x

Realme 14

Realme 14 Pro

Realme 14 Pro+

Realme 14T

Seria Realme P

Realme P4

Realme P4 Pro

Realme P4 Lite

Realme P4 Lite 4G

Realme P4 Power 5G

Realme P4R

Realme P4x

Realme P3

Realme P3 Pro

Realme P3 Ultra

Realme P3x

Seria Realme C

Realme C100

Realme C100 4G

Realme C100x

Realme C100i

Realme C85

Realme C85 4G

Realme C85 Pro

Realme C83

Realme C75

Realme C75x

Realme C73

Realme C71

Seria Realme Note

Realme Note 80

Realme Note 70

Realme Note 70T

Oprócz wymienionych smartfonów aktualizację do ColorOS 17 na bazie systemu Android 17 otrzyma także tablet Realme Pad 3 oraz seria Realme Narzo, która jest dostępna tylko w Indiach.