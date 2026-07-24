Sprzęt

Oppo ma pracować nad nieskładanym składakiem

Oppo ma pracować nad smartfonem, który wygląda jak składak w momencie jego rozłożenia, ale składany nie jest. Urządzenie to ma zadebiutować już w 2027 roku.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:22
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Oppo ma pracować nad nieskładanym składakiem
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Składane smartfony są świetne: na co dzień mamy urządzenie o wielkości zwykłego smartfonu, ale po otworzeniu dostajemy duży ekran. Mają jednak też wady. Wyświetlacz jest znacznie delikatniejszy i podatniejszy na rysy, zawias jest słabym punktem urządzenia, a ceny są... no cóż, tanio nie jest. I tu pojawia się pomysł Oppo: stworzenie urządzenia o wyglądzie i proporcjach rozłożonego składaka typu Fold.

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Duży smartfon Oppo, prawie jak składak

A przynajmniej nieoficjalne źródła twierdzą, że Oppo pracuje nad takim urządzeniem. To ma oferować 6,4-calowy ekran, jednak o innych proporcjach, niż we współczesnych smartfonach, więc jego powierzchnia będzie znacznie większa. Tu warto zapamiętać, że im bliżej kąta 45° między ścianą a przekątną, tym większa jest powierzchnia czworoboku o danej przekątnej. Jak na razie wiadomo jednak tyle, że ma to być ekran OLED o rozdzielczości 1,5K i bardzo wąskich ramkach.

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Urządzenie takie ma być o wiele wytrzymalsze od typowego składaka, a dzięki brakowi mechanizmów związanych ze składaniem i elastycznego ekranu także znacznie tańsze. Tu jednak pojawia się mały problem: jak takie coś wygodnie włożyć do kieszeni? W końcu wedle opisu przypomina to raczej mały tablet z funkcją dzwonienia, a nie typowy smartfon.

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telepolis
Oppo smartfony
Źródła zdjęć: oppo
Źródła tekstu: PhoneArena