Masz taki monitor? To masz w Windowsie wyskakujące reklamy
Microsoft odkrył, że za dużą część wyskakujących okien z reklamami w jego systemie odpowiadają monitory LG. Wszystko to przez aplikacje adware, które instalowały się bez zgody użytkownika.
Po takim numerze naprawdę trudno będzie się LG wytłumaczyć. Otóż część użytkowników Windows 11 skarżyło się na wyskakujące okna z reklamami McAfee. Jako że system ten nie cieszy się dobrą sławą, to nic dziwnego, że w pierwszej chwili oskarżono Microsoft o sprzedawanie przestrzeni w systemie jako słup reklamowy. Okazuje się jednak, że to nie twórcy systemu są tu winni, a... monitorów.
Monitory LG instalują śmieci na PC
Okazało się, że po podłączeniu do komputera monitora LG, ten rozpoczyna cichą instalację oprogramowania poprzez Windows Update. Czyli w sumie Microsoft jest trochę winny, ale raczej udostępnienia wygodnego narzędzia do instalacji sterowników, które zostało wykorzystane w paskudny sposób. Otóż poza oprogramowaniem do konfiguracji monitora LG instaluje na komputerach także swoje adware wyświetlające reklamy w systemie.
LG zgodziło się na usunięcie reklam McAfee z komputerów. Cała sytuacja prezentuje się jednak bardzo źle: jeden z czołowych producentów elektroniki instaluje śmieci na naszych komputerach, które to mają na tyle zaawansowany dostęp do pulpitu, że wyrzucają nam reklamy podczas korzystania z PC. Taka sytuacja nigdy nie powinna mieć miejsca. Swoją drogą czy kogoś dziwi, że to właśnie McAfee bierze udział w takiej kampanii? Widocznie duch założyciela wciąż jest silny w firmie.