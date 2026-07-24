Sprzęt

Masz taki monitor? To masz w Windowsie wyskakujące reklamy

Microsoft odkrył, że za dużą część wyskakujących okien z reklamami w jego systemie odpowiadają monitory LG. Wszystko to przez aplikacje adware, które instalowały się bez zgody użytkownika. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:54
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Masz taki monitor? To masz w Windowsie wyskakujące reklamy
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Po takim numerze naprawdę trudno będzie się LG wytłumaczyć. Otóż część użytkowników Windows 11 skarżyło się na wyskakujące okna z reklamami McAfee. Jako że system ten nie cieszy się dobrą sławą, to nic dziwnego, że w pierwszej chwili oskarżono Microsoft o sprzedawanie przestrzeni w systemie jako słup reklamowy. Okazuje się jednak, że to nie twórcy systemu są tu winni, a... monitorów.

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Monitory LG instalują śmieci na PC

Okazało się, że po podłączeniu do komputera monitora LG, ten rozpoczyna cichą instalację oprogramowania poprzez Windows Update. Czyli w sumie Microsoft jest trochę winny, ale raczej udostępnienia wygodnego narzędzia do instalacji sterowników, które zostało wykorzystane w paskudny sposób. Otóż poza oprogramowaniem do konfiguracji monitora LG instaluje na komputerach także swoje adware wyświetlające reklamy w systemie.

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LG zgodziło się na usunięcie reklam McAfee z komputerów. Cała sytuacja prezentuje się jednak bardzo źle: jeden z czołowych producentów elektroniki instaluje śmieci na naszych komputerach, które to mają na tyle zaawansowany dostęp do pulpitu, że wyrzucają nam reklamy podczas korzystania z PC. Taka sytuacja nigdy nie powinna mieć miejsca. Swoją drogą czy kogoś dziwi, że to właśnie McAfee bierze udział w takiej kampanii? Widocznie duch założyciela wciąż jest silny w firmie. 

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telepolis
LG Microsoft Windows monitory lg LG Adware
Źródła zdjęć: trickyaamir / Shutterstock
Źródła tekstu: tweaktown