Masz taki monitor? To masz w Windowsie wyskakujące reklamy

Po takim numerze naprawdę trudno będzie się LG wytłumaczyć. Otóż część użytkowników Windows 11 skarżyło się na wyskakujące okna z reklamami McAfee. Jako że system ten nie cieszy się dobrą sławą, to nic dziwnego, że w pierwszej chwili oskarżono Microsoft o sprzedawanie przestrzeni w systemie jako słup reklamowy. Okazuje się jednak, że to nie twórcy systemu są tu winni, a... monitorów.

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Monitory LG instalują śmieci na PC

Okazało się, że po podłączeniu do komputera monitora LG, ten rozpoczyna cichą instalację oprogramowania poprzez Windows Update. Czyli w sumie Microsoft jest trochę winny, ale raczej udostępnienia wygodnego narzędzia do instalacji sterowników, które zostało wykorzystane w paskudny sposób. Otóż poza oprogramowaniem do konfiguracji monitora LG instaluje na komputerach także swoje adware wyświetlające reklamy w systemie.